Salud lanzó una alerta en San Juan por la venta de medicamentos fuera de farmacias

El Ministerio de Salud de San Juan emitió una advertencia dirigida a toda la comunidad y recordó que los medicamentos deben comprarse únicamente en farmacias habilitadas . La medida busca prevenir riesgos sanitarios asociados con productos cuya procedencia, almacenamiento y estado de conservación no pueden comprobarse.

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El comunicado fue difundido por la Dirección de Asuntos Legales, el Departamento de Medicina Asistencial y la División Farmacia. Las áreas remarcaron que continúa vigente el Decreto Reglamentario N.º 1722 de la Ley N.º 67-Q, correspondiente al Código Sanitario de Salud de la provincia.

La normativa establece que está prohibido ofrecer o expender al público medicamentos, fórmulas magistrales, especialidades medicinales y cosméticos con acción curativa en kioscos, almacenes, supermercados y cualquier otro comercio que no cuente con la habilitación sanitaria correspondiente.

La advertencia alcanza incluso a productos que pueden parecer de uso cotidiano. Que un medicamento sea de venta libre no significa que pueda comercializarse en cualquier lugar: la ANMAT señala que los productos medicinales seguros y autorizados deben venderse o entregarse en farmacias.

Las autoridades explicaron que, fuera del circuito habilitado, no es posible garantizar aspectos fundamentales como:

El origen legítimo del producto.

La temperatura y las condiciones en las que fue almacenado.

La fecha de vencimiento y el estado del envase.

La conservación de su principio activo.

La correcta dispensación y utilización.

Una conservación inadecuada puede reducir la efectividad del medicamento. La exposición al calor, la humedad o la luz también puede modificar sus condiciones, por lo que la ANMAT recomienda mantenerlos en su envase original y respetar las indicaciones del prospecto.

En una farmacia habilitada, además, existe la supervisión de profesionales capacitados para orientar al paciente, explicar las condiciones de uso y advertir sobre posibles contraindicaciones o interacciones.

Puede haber sanciones para los comercios

El Ministerio de Salud indicó que la comercialización de medicamentos en establecimientos no autorizados puede ser considerada ejercicio ilegal de la profesión farmacéutica. Los responsables se exponen a inspecciones, actuaciones administrativas y las sanciones previstas por la legislación sanitaria.

Las autoridades también recordaron que existen restricciones para las propias farmacias. La Ley 781-Q y su decreto reglamentario 2022-Q determinan qué productos pueden ofrecer esos establecimientos y prohíben la venta de determinados artículos ajenos a su función sanitaria, entre ellos algunos alimentos.

Dónde denunciar la venta irregular de medicamentos

Quienes detecten medicamentos ofrecidos en un kiosco, almacén, supermercado u otro comercio no habilitado pueden realizar una consulta o presentar una denuncia ante la División Farmacia del Ministerio de Salud de San Juan.

La oficina atiende de lunes a viernes, de 7 a 14, en el tercer piso, Núcleo 2, del Centro Cívico. Allí, personal especializado recibe las presentaciones y evalúa cada caso para determinar las medidas correspondientes.