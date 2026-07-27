Alerta por joyas de "plata 925" falsas: detectaron niveles tóxicos de cadmio en accesorios económicos

Una investigación independiente encendió las alarmas en el mercado de accesorios tras analizar piezas vendidas en marketplaces online bajo la etiqueta de "plata 925". El estudio reveló que muchas de estas ofertas económicas esconden un grave riesgo para la salud: algunas piezas contenían hasta un 92,3% de cadmio, un metal pesado altamente tóxico, en reemplazo total de la plata auténtica.

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Tras conocerse los resultados de los análisis, los productos involucrados fueron retirados de la venta de manera preventiva y se iniciaron investigaciones formales para determinar las responsabilidades comerciales.

El cadmio está clasificado oficialmente como un agente carcinógeno para los seres humanos. Los especialistas advierten que la exposición repetida a este metal pesado puede derivar en consecuencias severas para el organismo, entre las que se destacan:

Daños renales: Afectación directa en el funcionamiento de los riñones a largo plazo.

Alteraciones óseas: Desgaste y debilitamiento de la estructura de los huesos.

Mayor riesgo de cáncer: Desarrollo potencial de distintas patologías oncológicas asociadas a la acumulación de la sustancia en el cuerpo.

El peligro se incrementa exponencialmente bajo determinadas circunstancias de uso cotidiano, tales como el contacto directo de la joya con piel lesionada, perforaciones recientes o cuando los niños manipulan los accesorios y los llevan a la boca.

Recomendaciones y prevención para los consumidores

Ante esta situación de alerta, los especialistas en salud y seguridad comercial sugieren una serie de precauciones al momento de adquirir accesorios en comercios electrónicos o tiendas virtuales:

Desconfiar de precios excesivamente bajos: Si el valor de una joya de "plata" está muy por debajo del precio de mercado, suele ser un indicador de que se utilizan aleaciones baratas y peligrosas.

Comprar en comercios confiables: Priorizar marcas y locales establecidos que ofrezcan garantías de calidad y trazabilidad sobre los materiales.

Verificar certificaciones: Comprobar si los productos cuentan con sellos de autenticidad o metales garantizados.

Revisar alertas vigentes: Estar al tanto de posibles retiros del mercado (recalls) de productos peligrosos.

Suspender el uso ante síntomas: Si una pieza provoca irritación en la piel, cambia de color de manera muy rápida o presenta evidencias de mala calidad, se aconseja dejar de usarla de inmediato.