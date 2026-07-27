Alerta por viento Zonda en San Juan: a qué hora llegará, cuándo será más intenso y cómo evolucionará

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta amarillo para este lunes. Se espera que el fenómeno afecte desde el mediodía hasta las 18, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h y un marcado ascenso de la temperatura.

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El viento Zonda volverá a sentirse este lunes en San Juan y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por la intensidad que alcanzará el fenómeno entre el mediodía y las 18. Durante ese período se espera un brusco aumento de la temperatura, muy baja humedad y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

De acuerdo con el organismo nacional, el área será afectada por viento Zonda con velocidades de entre 30 y 45 km/h, mientras que las ráfagas podrán superar los 70 km/h, generando reducción de la visibilidad por polvo en suspensión y un ambiente extremadamente seco.

Así avanzará el viento Zonda, hora por hora Según el pronóstico del SMN y AccuWeather, la jornada tendrá una rápida escalada de la temperatura antes del ingreso del fenómeno.

12:00: la temperatura alcanzará los 22°C y comenzará a soplar una brisa del sector norte , marcando el inicio del cambio de condiciones.

la temperatura alcanzará los 22°C y , marcando el inicio del cambio de condiciones. 13:00: el termómetro llegará a 25°C, mientras el ambiente se tornará cada vez más seco.

el termómetro llegará a 25°C, mientras el ambiente se tornará cada vez más seco. 14:00: se prevé una máxima de 27°C, con el Zonda ya instalado en gran parte del Gran San Juan.

se prevé una máxima de 27°C, 15:00: la temperatura ascenderá hasta 28°C. Habrá viento del sector sur-suroeste de unos 15 km/h y ráfagas cercanas a 35 km/h.

la temperatura ascenderá hasta 28°C. Habrá viento del sector sur-suroeste de unos 15 km/h y ráfagas cercanas a 35 km/h. 16:00: continuará el calor con 28°C y las ráfagas aumentarán hasta 39 km/h.

continuará el calor con y las ráfagas aumentarán hasta 39 km/h. 17:00: la temperatura comenzará a descender levemente hasta los 27°C. El viento rotará al sector sur-sureste, con una velocidad cercana a 17 km/h y ráfagas de hasta 44 km/h.

la temperatura comenzará a descender levemente hasta los 27°C. con una velocidad cercana a 17 km/h y Desde las 18: el fenómeno empezará a perder intensidad y el viento continuará disminuyendo durante la tarde-noche. El alerta amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional abarca una amplia zona de la provincia. El viento Zonda afectará a los departamentos de 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson y Santa Lucía, además de las zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento. También alcanzará los sectores de precordillera de Iglesia, Jáchal, Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento, así como los departamentos de Ullum y Zonda. En todas estas áreas se esperan vientos de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h, además de un aumento repentino de la temperatura, muy baja humedad relativa y reducción de la visibilidad por polvo en suspensión.

Qué efectos puede provocar el viento Zonda El SMN advirtió que el viento Zonda puede provocar: