Alerta por viento Zonda en San Juan: a qué hora llegará, cuándo será más intenso y cómo evolucionará

El viento Zonda volverá a sentirse este lunes en San Juan y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por la intensidad que alcanzará el fenómeno entre el mediodía y las 18. Durante ese período se espera un brusco aumento de la temperatura, muy baja humedad y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.
De acuerdo con el organismo nacional, el área será afectada por viento Zonda con velocidades de entre 30 y 45 km/h, mientras que las ráfagas podrán superar los 70 km/h, generando reducción de la visibilidad por polvo en suspensión y un ambiente extremadamente seco.
Así avanzará el viento Zonda, hora por hora
Según el pronóstico del SMN y AccuWeather, la jornada tendrá una rápida escalada de la temperatura antes del ingreso del fenómeno.
- 12:00: la temperatura alcanzará los 22°C y comenzará a soplar una brisa del sector norte, marcando el inicio del cambio de condiciones.
- 13:00: el termómetro llegará a 25°C, mientras el ambiente se tornará cada vez más seco.
- 14:00: se prevé una máxima de 27°C, con el Zonda ya instalado en gran parte del Gran San Juan.
- 15:00: la temperatura ascenderá hasta 28°C. Habrá viento del sector sur-suroeste de unos 15 km/h y ráfagas cercanas a 35 km/h.
- 16:00: continuará el calor con 28°C y las ráfagas aumentarán hasta 39 km/h.
- 17:00: la temperatura comenzará a descender levemente hasta los 27°C. El viento rotará al sector sur-sureste, con una velocidad cercana a 17 km/h y ráfagas de hasta 44 km/h.
- Desde las 18: el fenómeno empezará a perder intensidad y el viento continuará disminuyendo durante la tarde-noche.
El alerta amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional abarca una amplia zona de la provincia. El viento Zonda afectará a los departamentos de 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson y Santa Lucía, además de las zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento. También alcanzará los sectores de precordillera de Iglesia, Jáchal, Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento, así como los departamentos de Ullum y Zonda. En todas estas áreas se esperan vientos de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h, además de un aumento repentino de la temperatura, muy baja humedad relativa y reducción de la visibilidad por polvo en suspensión.
Qué efectos puede provocar el viento Zonda
El SMN advirtió que el viento Zonda puede provocar:
- Reducción de la visibilidad por polvo en suspensión.
- Aumento repentino de la temperatura.
- Muy baja humedad relativa.
- Riesgo de propagación de incendios.
Recomendaciones ante el alerta
Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan:
- Evitar salir durante el momento de mayor intensidad del fenómeno.
- Mantener puertas y ventanas cerradas para impedir el ingreso de polvo y aire caliente.
- Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
- No refugiarse debajo de árboles, marquesinas, carteles o postes.
- Conducir con extrema precaución debido a la posible reducción de la visibilidad.
- Mantenerse hidratado y proteger ojos y vías respiratorias con anteojos y barbijo si es necesario.
- No encender fuego al aire libre, ya que las condiciones favorecen la rápida propagación de incendios.
Las autoridades recomiendan seguir las actualizaciones del pronóstico durante la jornada, ya que la intensidad y duración del viento Zonda pueden variar según la evolución de las condiciones meteorológicas.