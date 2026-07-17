Luego del viento Zonda, así estará el tiempo este viernes 17 de julio en San Juan

Tras el intenso viento Zonda que marcó la jornada del jueves, el tiempo en San Juan presentará un cambio de escenario este viernes 17 de julio. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ingreso de aire más fresco hará descender la temperatura y dejará una jornada con abundante nubosidad y posibilidades de precipitaciones durante la noche.

Durante la mañana se espera un cielo parcialmente nublado, mientras que por la tarde las condiciones pasarán a mayormente nublado. Hacia la noche aumentará la inestabilidad y el organismo nacional prevé la ocurrencia de lluvias aisladas.

La temperatura oscilará entre una mínima de 14°C y una máxima de 20°C. El viento soplará desde el sector sur, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h durante toda la jornada.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan este viernes 17 de julio. Clima en San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.