Un experto sanjuanino anticipa la nevada más importante de los últimos años en la Cordillera

San Juan se prepara para una semana con condiciones meteorológicas poco habituales para este invierno. Mientras distintos pronósticos anticipan el ingreso de un fuerte temporal que dejará abundantes nevadas en la Cordillera y precipitaciones en los departamentos de Iglesia y Calingasta, el climatólogo sanjuanino Germán Poblete fue un paso más allá y aseguró que podría tratarse del episodio níveo más importante de los últimos años.

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En diálogo con Radio Sarmiento, el especialista explicó que el fenómeno responde a la influencia de El Niño, cuya incidencia sobre la región de Cuyo comienza a hacerse sentir. "Es la primera manifestación clara del efecto de El Niño sobre nuestra región", afirmó.

Poblete explicó que el debilitamiento del anticiclón del Pacífico permitió la formación de un ciclón extratropical, un sistema de baja presión que impactará sobre la Cordillera entre el 16 y el 20 de julio.

"Va a provocar una inestabilidad muy importante y nevadas cuantiosas y continuas durante tres o cuatro días", señaló. "Va a provocar una inestabilidad muy importante y nevadas cuantiosas y continuas durante tres o cuatro días", señaló.

El especialista destacó que el fenómeno afectará principalmente la Cordillera de San Juan, Mendoza y Neuquén, además del centro de Chile. Su pronóstico coincide con otros informes meteorológicos que prevén el ingreso de un frente frío seguido por un segundo pulso de humedad desde el océano Pacífico, con nevadas intensas en alta montaña y lluvias en los valles cordilleranos de Calingasta e Iglesia, especialmente entre el jueves y el viernes, cuando se esperan las condiciones más severas.

Un alivio para la crisis hídrica

Para Poblete, la importancia del evento no pasa solamente por la intensidad de las nevadas, sino también por su duración. "Lo que más me llama la atención es la continuidad. No sería una nevada de uno o dos días, sino de tres o cuatro jornadas seguidas, por lo que pienso que se va a acumular bastante nieve", sostuvo.

El climatólogo recordó que San Juan atraviesa una prolongada crisis hídrica desde 2010 y consideró que una acumulación importante de nieve en la Cordillera sería una noticia alentadora de cara a la próxima temporada de deshielo. "Estamos en pleno julio y la nieve tiene muchas posibilidades de conservarse. Eso puede ser muy beneficioso para la disponibilidad de agua durante el verano", explicó.

¿Qué pasará en el Gran San Juan?

Pese a la magnitud del fenómeno en alta montaña, Poblete descartó que la nieve llegue al Valle de Tulum.

Según indicó, entre miércoles y viernes predominarán temperaturas templadas, con máximas que podrían superar los 20°C debido al viento del noroeste y al descenso de aire cálido en altura. Recién hacia el fin de semana podrían registrarse algunas lloviznas en el Gran San Juan, mientras que en zonas más elevadas, como el Tontal y Pedernal, no descartó precipitaciones níveas aisladas.

El especialista agregó que la influencia de El Niño podría extenderse durante agosto y septiembre, favoreciendo nuevos episodios de nieve en la Cordillera, aunque con temperaturas más elevadas que podrían acelerar el deshielo.