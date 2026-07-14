Donación de sangre en San Juan: el IPHEM sale a los departamentos con un cronograma clave para julio

Habrá operativos de donación de sangre en Caucete, Chimbas, Rivadavia, Pocito, Jáchal y Angaco. Conocé los requisitos para sumarte.

Con el objetivo de mantener las reservas de los centros de salud en niveles óptimos, el Ministerio de Salud de San Juan, a través del Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM), pondrá en marcha un intenso cronograma de colectas voluntarias de sangre durante todo el mes de julio de 2026.

Las autoridades recordaron que cada donación es un recurso vital que permite salvar hasta cuatro vidas. Estas reservas son esenciales para dar respuesta inmediata a cirugías programadas, tratamientos oncológicos, emergencias en la vía pública y partos complejos en toda la provincia.

A continuación, te detallamos el cronograma completo con los días, lugares y horarios de atención en cada uno de los departamentos seleccionados para esta campaña.

Cronograma de colectas de sangre en San Juan (Julio 2026) Caucete (Miércoles 15/07): Se realizará en el área de Desarrollo Infantil del Hospital Dr. César Aguilar, ubicado en Diag. Sarmiento 42, de 08:00 a 12:00 horas.

Chimbas (Sábado 18/07): El punto de encuentro será la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en Mendoza 601-315 (Norte), en horario de 08:00 a 12:00 horas.

Rivadavia (Miércoles 22/07): La colecta tendrá lugar en el Anexo Libertador de la Municipalidad de Rivadavia, situado en Avenida Libertador 5112, de 08:00 a 12:00 horas.

Pocito (Viernes 24/07): Los donantes podrán acercarse al Hospital Dr. Federico Cantoni, en Av. Int. Joaquín Uñac (entre calles 10 y 11), Villa Aberastain, de 08:00 a 12:00 horas.

Jáchal (Martes 28/07): Se llevará a cabo en el Hospital San Roque, sobre la Ruta Nacional 150, de 08:30 a 12:00 horas.

Angaco (Viernes 31/07): El operativo se montará en el Centro de Jubilados de Angaco (calle San Martín, entre Nacional y Rawson) en conjunto con el Hospital Dr. Rizo Esparza, de 08:00 a 12:00 horas. ¿Cuáles son los requisitos para donar sangre? Para que tu experiencia de donación sea rápida y segura, el IPHEM solicita cumplir con las siguientes condiciones básicas: