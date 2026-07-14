El influencer que revolucionó San Juan con los iPhone ahora invierte US$30.000 en una streamer house

Hace un año, Pedro Casarino se convirtió en uno de los nombres más comentados de San Juan . Bajo el perfil de "Peter Regalos" , el influencer bonaerense reunió a miles de personas en la Plaza 25 de Mayo con la promesa de regalar iPhones, dinero en efectivo y distintos premios , en una convocatoria que terminó desbordando todas las previsiones y obligó a trasladar el evento al Parque de Mayo por cuestiones de seguridad.

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Hoy, con apenas 18 años, asegura que vuelve a la provincia con un objetivo completamente distinto. Ya no habla solamente de redes sociales ni de contenido viral. Ahora su apuesta pasa por los negocios, la generación de empleo y un proyecto que, según afirma, no tiene antecedentes en San Juan: la creación de una streamer house donde buscará reunir a algunos de los creadores de contenido más importantes del país y el mundo.

Locura. La Policía contiene a las miles de personas que convocó "Peter Regalos". Fue el año pasado en la Plaza 25 de Mayo.

La iniciativa demandará una inversión superior a los 30.000 dólares entre el local de tecnología que ya inauguró frente al Centro Cívico y la futura "California House" , una mansión de siete habitaciones alquilada en Rivadavia que, tras algunos trámites de rigor, comenzará a atravesar el proceso de remodelación y equipamiento.

"La idea acá en San Juan no es hacer un evento de regalos y listo. Vine a consolidar algo mucho más grande. Quiero demostrarles a los jóvenes que las oportunidades también están acá y que no hace falta irse a Buenos Aires para construir un proyecto importante" , dijo Casarino durante una entrevista con DIARIO DE CUYO.

Multitud . El evento inicial en Plaza 25 tuvo que ser suspendido por la cantidad de gente. Se hizo luego en el Parque.

La vivienda elegida cuenta con siete habitaciones, amplios espacios comunes y piscina. Allí planean instalar estudios de streaming, una sala de podcasts, espacios de trabajo para editores y productores audiovisuales y distintos ambientes destinados a la creación de contenido en vivo.

La intención es que influencers y streamers invitados puedan hospedarse durante varios días o semanas para generar material desde San Juan.

Aunque prefirió mantener en reserva los nombres de quienes podrían participar de las primeras producciones, Casarino confirmó que ya habló del proyecto con figuras reconocidas del streaming argentino.

"No puedo decir quiénes van a venir porque queremos que sea una sorpresa, pero hay streamers muy importantes que conocen el proyecto y les encantó la idea", sostuvo.

Calcula que en aproximadamente un mes y medio la casa estará completamente operativa.

Mucho más que una casa para streamers

Sin embargo, Casarino insiste en que el proyecto va bastante más allá del entretenimiento. "Esto no es solamente un local de celulares ni una casa para hacer streams. Estamos construyendo un proyecto de entretenimiento, negocios y comunidad", explicó.

Entre los objetivos aparece la organización de eventos deportivos, encuentros para emprendedores, producciones audiovisuales permanentes y una academia destinada a enseñar herramientas de inteligencia artificial y negocios digitales.

Uno de sus socios, Facundo Becker, de 21 años, será quien lidere esa última iniciativa. El joven trabajó con desarrollos vinculados a inteligencia artificial y sostiene que hoy existen herramientas capaces de permitir que cualquier persona pueda iniciar un emprendimiento digital. "La idea es mostrar qué herramientas existen, cómo utilizarlas y cómo cualquier joven puede crear desde una tienda online hasta una aplicación o una marca personal utilizando inteligencia artificial", explicó.

Socios. Peter junto a Facundo Becker, quien estará al frente de la academia de inteligencia artificial que también formará parte del proyecto California.

Becker incluso abandonó la carrera de Ingeniería Informática en la Universidad de Buenos Aires para dedicarse de lleno al desarrollo de soluciones basadas en IA y actualmente comercializa su propia plataforma de gestión empresarial.

La apuesta por San Juan

La elección de la provincia tampoco fue casual. Casarino asegura que durante el último año observó un cambio en San Juan que terminó de convencerlo para radicar parte de sus negocios.

"Creo que San Juan está entrando en una nueva etapa. Se vienen grandes inversiones, cada vez hay más movimiento económico y los jóvenes están empezando a pensar distinto", afirmó.

Objetivo. Casarino afirma que uno de los objetivos es mostrar San Juan a través del contenido digital y generar oportunidades para emprendedores y comercios locales.

Entre los factores que menciona aparece el crecimiento esperado de la actividad minera. "Hoy San Juan está en boca de todos por la minería. Se siente que la provincia puede explotar en cualquier momento desde el punto de vista económico. Yo quiero formar parte de ese proceso y ser un referente para los jóvenes", aseguró.

Según explicó, su objetivo es que la provincia se transforme en un punto de encuentro para creadores de contenido de todo el país: "Quiero demostrar que desde San Juan también se pueden crear proyectos con alcance nacional".

Empleo y nuevos negocios

Mientras la California House toma forma, Casarino ya puso en marcha otro emprendimiento. Hace pocas semanas abrió "Iphone California", un local de tecnología ubicado frente al Centro Cívico, del que posee el 33% de participación societaria.

Según contó, el negocio comenzó con una demanda superior a la prevista. "Tuvimos un problema lindo: nos quedamos sin stock en la primera semana", comentó.

Actualmente el proyecto emplea a unas diez personas entre vendedores, especialistas en marketing y personal administrativo.

La streamer house también requerirá camarógrafos, editores, operadores técnicos, personal de producción y otros perfiles que se irán incorporando a medida que avance la iniciativa. "Nuestra idea es seguir creciendo y generar cada vez más oportunidades de trabajo. Queremos formar equipos constantemente", afirmó.

De los regalos al mundo empresarial

El propio Casarino reconoce que en apenas un año cambió su manera de ver las cosas.

A los 15 años dejó su ciudad natal, Coronel Suárez, para mudarse solo a Buenos Aires con la intención de convertirse en creador de contenido. El crecimiento en redes sociales lo llevó luego a recorrer distintas provincias y a realizar colaboraciones con algunos de los streamers más conocidos del país.

Pero ahora asegura que atraviesa otra etapa: "Siento que antes era más chico y cometía muchos errores. Hoy disfruto mucho más el proceso. Estoy rodeado de un equipo muy sano, entrenamos, trabajamos todo el día y pensamos proyectos constantemente".

Selfie. Instalado en San Juan, a Peter le siguen pidiendo fotos en la calle.

Aunque todavía recibe pedidos de fotos cuando camina por las calles sanjuaninas, dice que su mayor desafío ya no pasa por sumar seguidores: "No busco solamente crecer yo. Quiero abrir oportunidades y mostrar que se puede pensar en grande desde acá".

Una visión de largo plazo

El proyecto también contempla dar espacio a emprendedores locales para presentar sus productos, organizar actividades solidarias y producir contenido que tenga como escenario distintos paisajes de la provincia.

"Quiero que la gente de otras provincias vea San Juan, conozca sus lugares y que eso termine generando más movimiento para los comercios y los negocios locales", sostuvo.

Viaje. Casarino estuvo un tiempo en Dubai antes de venir a instalarse en San Juan.

La California House comenzará primero con las obras de acondicionamiento, el montaje de los estudios y el equipamiento tecnológico. Si los plazos se cumplen, durante septiembre ya podrían comenzar las primeras transmisiones.

Para Casarino, el objetivo trasciende la casa y los streams. "No estamos abriendo solamente un local ni una casa para hacer contenido, estamos construyendo un movimiento. Tengo 18 años y quiero demostrar que la edad no es un límite. Hay muchísimos chicos con talento, ideas y ganas de hacer cosas grandes. Si logramos que más jóvenes se animen a emprender, crear contenido o iniciar proyectos propios, ya estamos generando un cambio", cerró.