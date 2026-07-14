¿Qué pasó con la renuncia de uno de los jefes de Vialidad Nacional en San Juan?

Este lunes, Carlos Ordóñez confirmó su salida del cargo que ocupaba dentro de la estructura de la Dirección Nacional de Vialidad, aunque continuará como trabajador de planta permanente y al frente de la conducción gremial de los Trabajadores Viales y Afines.

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El dirigente explicó que la decisión estuvo vinculada a diferencias políticas con las medidas que se vienen aplicando en el organismo y aseguró que no podía continuar ocupando una función jerárquica que, según consideró, podía interpretarse como un aval a una política con la que no coincide.

“Yo he renunciado al cargo. Sigo como empleado de la Dirección Nacional de Vialidad”, aclaró Ordóñez, ante las versiones que indicaban una posible salida de la conducción sindical.

El dirigente detalló que durante 24 años se desempeñó como jefe de la División Administración y que su alejamiento de esa función respondió a “diferencias profundas con la política que se está aplicando en la Dirección Nacional de Vialidad”.

“Creí que era conveniente no seguir estando, ya que por acción o por omisión estaba avalando esas políticas que no comparto”, explicó.

Ordóñez apuntó contra la situación actual del organismo y aseguró que atraviesa un proceso de pérdida de recursos y capacidad operativa.

“Lo que está ocurriendo es un proceso de desmantelamiento y un desfinanciamiento profundo contra la institución, que la está vaciando de contenido a una institución que es estratégica para el desarrollo del país”, afirmó.

En ese marco, cuestionó el manejo de los recursos propios de Vialidad Nacional y rechazó las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional sobre la administración de las rutas.

Carlos Ordoñez.-

“Vamos a expresar nuestra disconformidad con esta política, con el uso indebido de los recursos genuinos que tiene la Dirección Nacional de Vialidad, que vienen del impuesto a los combustibles”, señaló.

También hizo referencia al decreto 253/2026, mediante el cual se trasladó a las provincias la responsabilidad sobre rutas nacionales, según indicó, “sin recursos, sin planificación y sin una mirada federal”.

El dirigente gremial describió una reducción significativa de la planta de trabajadores en San Juan y sostuvo que la falta de financiamiento impacta directamente en las tareas de mantenimiento vial. “Han quedado 160 trabajadores. Antes el distrito tenía 220 agentes”, indicó.

A esa reducción se sumaron los retiros voluntarios que ya se concretaron. Según explicó, fueron 25 los trabajadores que dejaron la repartición mediante ese mecanismo.

Ordóñez advirtió que la merma de personal y recursos tiene consecuencias sobre la seguridad vial. “La desatención que tienen las rutas está produciendo que el tránsito sea más peligroso, hay mayores siniestros y también se encarece el transporte, que se traslada a la comunidad”, sostuvo.

Además, señaló que los trabajadores continúan cumpliendo tareas pese a las limitaciones presupuestarias.

“Los compañeros siguen estando en la ruta, siguen dando el servicio que tiene que dar Vialidad”, afirmó.

Sin embargo, remarcó que la falta de fondos afecta la operatividad cotidiana. “Tenemos un presupuesto muy escaso, con envío de recursos que no permiten comprar materiales ni pagar los servicios”, explicó.

Movilización contra las medidas del Gobierno

En medio de este escenario, los trabajadores viales anunciaron una jornada de protesta junto a la intersindical que integran distintos gremios. La movilización está prevista para el miércoles a las 10 de la mañana frente al Distrito San Juan de Vialidad Nacional, ubicado sobre calle Rawson y Maipú, donde se realizará una conferencia de prensa y una jornada de reclamo.