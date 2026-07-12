¿Qué va a hacer el peronismo con Rosas y Aballay en el 2027? Las variables que contempla el PJ, el "no tenerle miedo a la interna" de Andino y el "enojo" del giojismo

Podrían ser otros nombres. Mencionar a los intendentes justicialistas de Caucete y Pocito, Romina Rosas y Fabián Aballay, es parte de un análisis que contiene muchos más nombres y estrategias. Podrían ser el diputado nacional Cristian Andino y el senador nacional Sergio Uñac. También los referentes del sector del exgobernador José Luis Gioja, Facundo Perrone y Leonardo Gioja. El panorama del peronismo sanjuanino está en continuo estado de movimiento.

El Partido Justicialista tiene un activo para las elecciones del 2027. Todos los intendentes peronistas tiene la posibilidad de reelección, a excepción de Rosas, que tiene que activar, en algún momento, más temprano que tarde, el proceso sucesorio. Es entendible que la jefa comunal tenga en mente, primero, vislumbrar un puesto -cargo, función o candidatura- para el año que viene. No puede ponerse a consideración de los cauceteros nuevamente, al menos en la categoría de intendente.

Rosas quizá pruebe suerte como postulante a la Legislatura. O quizá como candidata a la Vicegobernación. Hubo un movimiento de Uñac que los operadores del peronismo interpretaron como una "bendición" a la caucetera para juegar el año que viene en lugares principalísimos. ¿Será? El senador la llevó a recorrer el Mercado Concentrador de Frutas y Hortalizas de Rawson.

El exgobernador lo hizo en el marco de su campaña con intención presidencial. Una visita más en el lote de la agenda federal que, hasta ahora, contempló Entre Ríos, Catamarca, Tucumán y Misiones. Además, Uñac sabe que los intendentes y potenciales candidatos del peronismo sospechan que juega mirando la interna nacional del justicialismo, pero con los pies en San Juan. Incluso, el senador no descartó esa lectura. "Sospechan bien", dijo, entre risas, hace meses.

De manera que Uñac va a intervenir, naturalmente, en la selección de candidatos para el 2027. Hubo un guiño a Rosas, que se queda "sin tierra" y tiene que buscar una trinchera. Una alternativa es que el sector uñaquista le ofrezca lo mismo que al exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo, en el 2023.

Es una propuesta que no trascendió mucho, pero que suele ser recordada por los operadores del PJ, sobre todo ahora que son opositores. La idea era que fuese el primer candidato a diputado proporcional y transformarse en el jefe de bloque Justicialista. "Ahora sería el jefecito de la oposición", deslizaron fuentes consultadas. La historia es conocida, Gramajo sencillamente optó por pelear la Vicegobernación en alianza con Gioja.

¿Aceptará Rosas? La otra propuesta depende del candidato a gobernador. La vicegobernación -se cansaron de decir en el 2023- es exclusiva del postulante a la Casa de Gobierno. Salvo que no sostengan ese axioma.

¿Uñac-Rosas? Significaría que el exgobernador retorna a la provincia para la competencia electoral. ¿Andino-Rosas? Tienen una buena relación. El diputado nacional fue uno de los pocos que no fustigó a la caucetera cuando quiso entrar en carrera por la presidencia del partido. Algo es algo. No obstante, Rosas hoy parece una mochila de plomo. Apenas logró sostener el departamento en el 2025. Probablemente Andino pretende una figura más liviana, que no genere ni adhesiones ni rechazos.

Entra en el escenario el intendente de Pocito. Fabián Aballay tiene la chance de la reelección. Puede repetir en Pocito o proyectarse a nivel provincial. El jefe comunal siempre tuvo un armado en distintos departamentos. Tiene dirigentes de la época de ministro de Desarrollo Humano: Marcos Andino en Rawson, Lucio González en Santa Lucía, Cristian Morales en Pocito. El tema es que los tres mencionados trabajan por la aventura presidencial de Uñac. ¿Qué tan metidos están la provincia?

Desde principios del 2026 hubo publicaciones en redes sociales, en diarios afines, en estados de WhatsApp, sobre la presunta intención de Aballay de candidatearse a gobernador o vicegobernador. Hay voces que señalaron que no son intenciones reales, sino una manera del uñaquismo de moderar el ímpetu acelerado de Andino que, según dijeron, a veces genera internas departamentales a su paso. Otros aseguraron que, de ser posible la idea de Aballay vice, tiene la finalidad de ubicar un uñaquista en la Legislatura. Una especie de contrapeso para Andino en la boleta.

Mientras tanto, en el campamento del exgobernador Gioja, las elucubraciones pasan por supuestas operaciones de prensa. Por ejemplo, este diario contó, en columnas precedentes, que el presidente de la Junta Departamental de Rivadavia, Facundo Perrone, es el alfil del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en San Juan. Y que suena como un potencial candidato a gobernador por el sector giojista. A priori parece bastante cierto. Sobre todo porque la kicillofista Victoria Montenegro llegó a la provincia y compartió un acto en el SUOES con Perrone. Se sentaron juntos, hablaron a la militancia.

Pero tal vez el sector de Gioja todavía no quería mostrar la carta para la discusión. O tal vez sí. No se sabe. Por ahora, lo cierto es que el armado de Kicillof pasa por la figura del exgobernador y de los dirigentes de su espacio. Es así desde los inicios del 2026 e incluso antes, cuando el propio Flaco Gioja defendió al bonaerense en la interna con Cristina Kirchner y pidió "cuidar" a Kicillof. El tres veces gobernador de San Juan va a capitalizar la candidura presidencial del exministro de Economía de la Nación para tallar fuerte en el mercado provincial.

Hubo una respuesta de Andino, quien figura como una de las fichas puestas para el 2027. El exintendente de San Martín envió un mensaje en un streaming de dirigentes referenciados en el Partido Bloquista. En Creo San Juan, el peronista dijo: "No hay que tenerle miedo a una interna" para la definición de candidatos. Una solución práctica. Ya sea una interna cerrada del peronismo o una compulsa abierta. Dependerá del sistema electoral que reemplace la ley de lemas.