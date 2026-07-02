Reapareció César Gioja, pidió que los "cabezones" del PJ sanjuanino den un paso al costado y bancó a Kicillof

El histórico dirigente justicialista César Gioja reapareció con un diagnóstico del presente del peronismo sanjuanino y nacional. Lejos de concentrarse en la discusión de candidaturas, el exsenador insistió en que la política debe recuperar la planificación estratégica y abandonar las peleas personales. " Quiero que discutamos las propuestas ", resumió al ser consultado sobre los liderazgos nacionales del justicialismo.

La Corte confirmó el decomiso de $685.000 millones a CFK y los demás condenados por Vialidad

El Gobierno anunció una inversión de 1.200 millones de dólares para construir un reactor nuclear privado en Atucha

Para Gioja, el principal desafío del PJ consiste en reconstruirse sobre la base de un programa de gobierno capaz de proyectar el futuro de San Juan. En ese sentido, reivindicó tres ejes que considera indispensables: una minería ambientalmente responsable, la integración comercial con Chile a través del paso de Agua Negra y el fortalecimiento de las economías exportadoras. " Tenemos que ser inteligentes y dejar de lado los personales para buscar un buen programa ", afirmó en Radio Colón.

Recordó que durante los gobiernos de José Luis Gioja se impulsó un esquema de desarrollo con prioridades definidas y sostuvo que ese camino sigue vigente. " La minería respetuosa del medio ambiente nos dio y nos va a dar satisfacciones muy grandes porque es una de las realidades concretas que la provincia tiene ", señaló.

También insistió en que la integración con Chile debe convertirse en una política de Estado. " Nosotros tenemos que apuntar a esa integración. No podemos ser una provincia del fondo del país. El día que la producción pase por Agua Negra y no por el Canal de Panamá, San Juan va a tener una presencia económica y social muy importante ", aseguró.

En el plano nacional, Gioja marcó diferencias con Cristina Fernández de Kirchner respecto del futuro electoral del peronismo. Si bien elogió a la expresidenta, sostuvo que el momento exige nuevos liderazgos. " Respeto el trabajo de Cristina Kirchner, pero creo que no está en condiciones de pensar de nuevo en la Presidencia y prefiero a Axel Kicillof ", expresó.

Incluso fue más allá al definir quién, a su juicio, está en mejores condiciones de conducir al peronismo. "Creo que Kicillof puede ser un buen referente. Tiene experiencia en el manejo de la cosa pública y comparto mucho de su pensamiento político", sostuvo.

Muy distinta fue su mirada sobre el senador nacional y exgobernador Sergio Uñac. Al analizar sus recorridas por distintas provincias, dijo no comprender esa estrategia y consideró que termina profundizando las diferencias dentro del PJ. "No lo comparto, no lo votaría porque votaría a Kicillof. Creo que aporta más a la división del peronismo que a la integración, que es lo que hace falta", disparó.

Incluso responsabilizó directamente al exgobernador por la derrota del justicialismo en 2023. "Hubiéramos ganado la Gobernación si no hubiera sido el capricho de Uñac de querer ser por tercera vez candidato a gobernador", afirmó. Cabe recordar que la Corte Suprema inhabilitó a Uñac por considerar que se presentaba a un cuarto mandato.

Según Gioja, aquella decisión terminó fracturando al espacio y condicionó el resultado electoral. De todos modos, se mostró optimista respecto del futuro del peronismo sanjuanino y consideró que será necesario dar paso a una nueva generación de dirigentes.

"Los dos cabezones se darán cuenta de que no pueden continuar ejerciendo responsabilidades públicas y habrá que reconstruir un programa y una clase dirigencial con capacidad técnica y política", señaló, en alusión a José Luis Gioja y Sergio Uñac.

El balance de la elección de 2025: guiño a Andino, pero sin euforia

Al analizar el resultado de las elecciones legislativas de 2025, en las que el peronismo volvió a imponerse en San Juan aunque sólo consiguió retener un diputado nacional, Gioja evitó hacer una lectura triunfalista.

Para el exsenador, el desempeño electoral dejó un saldo ambiguo: por un lado, destacó que el justicialismo volvió a ser la fuerza más votada, pero por otro recordó que ese caudal de votos apenas alcanzó para conservar una banca en el Congreso.

Al ser consultado sobre si ese resultado representaba un triunfo de Cristian Andino o simplemente el piso histórico del peronismo sanjuanino, Gioja optó por poner el foco en el candidato. "Yo lo interpreto como que Cristian es un buen candidato", respondió.

Sin embargo, aclaró que los buenos candidatos por sí solos no alcanzan para gobernar. A partir de allí volvió sobre una idea que atravesó toda la entrevista: la necesidad de contar con un programa y un equipo de gobierno.

"No se puede gobernar sin un programa y menos sin un equipo", sostuvo. Y agregó que San Juan necesita definir prioridades estratégicas —como la minería sustentable, las energías alternativas, el turismo y la integración con Chile— para orientar tanto la gestión pública como las inversiones privadas.

"Hemos cambiado la política por la politiquería y miramos más al candidato que a lo que va a hacer", espetó.

Dudas sobre el futuro de Milei

Gioja también analizó el fenómeno político de Javier Milei y cuestionó la consistencia de su proyecto de gobierno. "¿Cuál es el programa de Javier Milei?", preguntó.

Luego aseguró que el Presidente "es instrumento de sectores de poder que buscan la realización de sus propios intereses" y sostuvo que su crecimiento respondió más a factores emocionales que a un debate político profundo.

"Hoy tiene muchos menos apoyo porque ha demostrado no estar a la altura de la circunstancia. No es el presidente al que estamos acostumbrados y eso genera un demérito importante a la hora de los votos", manifestó.

Finalmente, vinculó el éxito electoral libertario con el deterioro de la política tradicional. "Hoy se vota en función de emociones y no de una visión de conjunto para elegir al que mejor sirva para gobernar la provincia o el país", concluyó.