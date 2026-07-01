Manuel Adorni renunció al directorio de YPF y completó su salida del Gobierno de Milei

Manuel Adorni oficializó su renuncia al directorio de YPF , el cargo que ocupaba en representación del Estado nacional, y completó así su salida de la administración del presidente Javier Milei .

Javier Milei le tomó juramento a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete con el respaldo de 14 gobernadores

La dimisión fue comunicada mediante una breve nota dirigida al presidente de la compañía, Horacio Marín. "Me dirijo a usted al efecto de poner en su conocimiento, y por su intermedio en el del Directorio de YPF S.A., mi renuncia al cargo de Director Titular por la Clase A", expresó Adorni en el escrito.

Ahora, el directorio de la petrolera deberá tratar y aceptar formalmente la renuncia en una próxima reunión. Según trascendió, ese encuentro podría realizarse la semana próxima y también serviría para analizar la designación del actual jefe de Gabinete, Diego Santilli , como nuevo representante del Estado en la empresa.

La salida de Adorni del directorio de YPF se suma a la renuncia que presentó días atrás como jefe de Gabinete, cargo que ocupaba desde noviembre de 2025. En la carta que difundió públicamente, explicó que tomó la decisión por el desgaste personal y familiar que le generó la intensa exposición pública y las denuncias judiciales en su contra.

"No puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática", escribió el exfuncionario, quien además negó haber cometido hechos de corrupción y sostuvo que fue acusado sin pruebas. "No puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática", escribió el exfuncionario, quien además negó haber cometido hechos de corrupción y sostuvo que fue acusado sin pruebas.

Su alejamiento se produjo en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita. La causa analiza movimientos patrimoniales, consumos con tarjetas de crédito y operaciones inmobiliarias, entre otros aspectos.

Tras la renuncia, Santilli asumió como nuevo jefe de Gabinete en un acto encabezado por Milei en la Casa Rosada. Durante la ceremonia, el Presidente volvió a respaldar a Adorni y aseguró que continúa confiando en su inocencia.

Además, rechazó que la salida estuviera vinculada con la posibilidad de una interpelación en el Congreso o con dificultades en la gestión. Según sostuvo, la decisión respondió exclusivamente a la necesidad del exfuncionario de preservar a su familia tras los ataques personales que, afirmó, también alcanzaron a sus hijos.

Milei también defendió la gestión de Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete y destacó los principales proyectos impulsados por el Gobierno durante ese período, al sostener que "no hubo problema de gestión" y que la administración logró avanzar en reformas que, según afirmó, otros gobiernos no habían conseguido concretar.