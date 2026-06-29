¿La salida de Manuel Adorni impacta en la economía? El análisis de tres especialistas sanjuaninos

Manuel Adorni , quien pasó de ser vocero presidencial a Jefe de Gabinete y a convertirse en la piedra en el zapato de La Libertad Avanza dio un paso al costado este fin de semana envuelto en una gran polémica por su patrimonio y los intentos de la oposición de destituirlo en el Congreso. El movimiento en el tablero generó su efecto en la órbita política, pero ¿hará lo mismo en la economía?

La carta de renuncia de Manuel Adorni: "Me han tratado de delincuente y corrupto"

En ese contexto, DIARIO DE CUYO consultó con los especialistas en economía Luis Aveta, Marianela Gayá y Gustavo Ruiz Botella sobre la influencia que puede tener la salida de Adorni en el aspecto económico, tanto desde la mirada de los mercados financieros como la macroeconomía nacional.

Aunque los tres especialistas reconocen que el alejamiento del exvocero de Presidencia puede generar efectos negativos sobre la imagen del oficialismo, consideran que las variables macroeconómicas, el cumplimiento de los compromisos financieros y las expectativas electorales seguirán siendo los factores determinantes para los inversores; ejerciendo incluso más presión que las movidas que se están dando en el Ejecutivo.

Para Aveta , la repercusión internacional del cambio es prácticamente nula. "Hacia afuera no interesa la política interna si no hay situaciones extremas. A los inversores les interesa que Argentina cumpla con sus compromisos", explicó. En ese sentido, remarcó que la principal atención estará puesta en el próximo vencimiento de deuda que enfrenta el país.

"Lo que sí va a interesar es que Argentina pague este próximo 9 de julio un vencimiento de bonos muy importante, que el Gobierno sí va a poder cubrir" , señaló.

Una visión similar tiene Ruiz Botella, quien además descartó que la decisión tenga consecuencias relevantes sobre los mercados.

"No creo que esto repercuta en ningún mercado. De hecho, si ya repercutió, el mercado ya lo asumió", afirmó. Incluso consideró que, desde el punto de vista político, la decisión podría interpretarse positivamente si transmite una señal de orden institucional.

"Si hubiera alguna pequeña repercusión sería a favor porque el Gobierno estaría demostrando que va a estar haciendo las cosas correctas", indicó. El especialista destacó el superávit comercial registrado durante el primer semestre, el crecimiento de las exportaciones respecto del mismo período del año anterior y el ingreso de divisas impulsado tanto por la cosecha agrícola como por el incremento de las exportaciones de petróleo provenientes de Vaca Muerta como factores que ejercen una mayor presión en la economía, los cuales también son vistos por los mercados financieros.

Por su parte, la especialista Gayá advierte toda la situación que se está dando a nivel nacional puede afectar la percepción política de la gestión. Al respecto explicó: "La salida de Adorni puede golpear la imagen del Gobierno reflejada en los índices de confianza en el Gobierno y de confianza del consumidor", explicó.

Según detalló, ambos indicadores elaborados por la Universidad Torcuato Di Tella suelen anticipar con mayor precisión el desempeño electoral del oficialismo que muchas encuestas tradicionales. Esa expectativa política sí tiene una traducción directa en los activos financieros.

"Mientras se logre la reelección de La Libertad Avanza, los activos argentinos seguirán acompañando o sosteniendo sus precios, ya que hoy la elección de 2027 es uno de los principales drivers (factores) que mira el mercado", analizó.

En cambio, advirtió que un fortalecimiento de la oposición podría modificar las expectativas de los inversores. "Si otro candidato empieza a sumar más puntos, la confianza podría debilitarse y eso impactar negativamente en las paridades", dijo. De todos modos, la economista coincidió en que el rumbo económico terminará prevaleciendo por encima de cualquier episodio político.

En este escenario, al Gobierno Nacional le queda la compleja tarea de sostener el equilibrio entre las variables macroeconómicas, como son inflación, tipo de cambio y nivel de actividad, y la realidad cotidiana de la población, medida por el poder adquisitivo, el empleo y el ingreso disponible, con una reactivación en la actividad económica que aún no genera el repunte esperado.

Aunque la renuncia de Manuel Adorni reconfigura el tablero político del oficialismo, el diagnóstico de los especialistas converge en un punto: el humor de los mercados seguirá dependiendo mucho más de la capacidad del Gobierno para consolidar la estabilidad económica y sostener la confianza de cara a los próximos desafíos financieros y electorales.