Karina Milei respaldó a Manuel Adorni tras su renuncia: "Sos una persona íntegra y muy querida"

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, salió a respaldar públicamente a Manuel Adorni luego de que presentara su renuncia como jefe de Gabinete en medio de la investigación judicial que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito. A través de sus redes sociales, le dedicó un mensaje en el que elogió tanto su labor en el Gobierno como sus cualidades personales.
"Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros", escribió Karina Milei al compartir la carta de renuncia difundida por Adorni. Además, agradeció el "incansable trabajo" realizado durante su paso por la gestión y manifestó su confianza en que podrá demostrar su inocencia ante la Justicia.
La funcionaria también sostuvo que el exjefe de Gabinete atravesó un momento "difícil e inmerecido" y remarcó que su decisión de dejar el cargo fue tomada con responsabilidad. En ese sentido, aseguró que el espacio político continuará acompañándolo.
El mensaje se conoció pocas horas después de que Adorni hiciera pública su renuncia mediante una extensa carta dirigida al presidente Javier Milei. En ese texto negó haber cometido actos de corrupción, denunció una campaña de difamación en su contra y afirmó que defenderá su inocencia en los tribunales.
La publicación de Karina Milei se convirtió en una de las primeras muestras de respaldo del núcleo duro del oficialismo tras la salida del funcionario y buscó reforzar el apoyo político a quien fue una de las figuras más cercanas al Presidente durante su gestión.