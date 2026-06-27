Karina Milei respaldó a Manuel Adorni tras su renuncia: "Sos una persona íntegra y muy querida"

La secretaria general de la Presidencia expresó públicamente su apoyo al exjefe de Gabinete luego de que dejara el cargo. Destacó su trabajo en el Gobierno y aseguró que siempre contará con el respaldo del espacio oficialista.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, salió a respaldar públicamente a Manuel Adorni luego de que presentara su renuncia como jefe de Gabinete en medio de la investigación judicial que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito. A través de sus redes sociales, le dedicó un mensaje en el que elogió tanto su labor en el Gobierno como sus cualidades personales.

"Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros", escribió Karina Milei al compartir la carta de renuncia difundida por Adorni. Además, agradeció el "incansable trabajo" realizado durante su paso por la gestión y manifestó su confianza en que podrá demostrar su inocencia ante la Justicia.

Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven.



Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil –e inmerecido–… https://t.co/2TJlK7eTv5 — Karina Milei (@KarinaMileiOk) June 27, 2026 La funcionaria también sostuvo que el exjefe de Gabinete atravesó un momento "difícil e inmerecido" y remarcó que su decisión de dejar el cargo fue tomada con responsabilidad. En ese sentido, aseguró que el espacio político continuará acompañándolo.

El mensaje se conoció pocas horas después de que Adorni hiciera pública su renuncia mediante una extensa carta dirigida al presidente Javier Milei. En ese texto negó haber cometido actos de corrupción, denunció una campaña de difamación en su contra y afirmó que defenderá su inocencia en los tribunales.