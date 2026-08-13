Indec da a conocer el dato de inflación de julio: qué espera el Gobierno y qué adelantan las consultoras

El Gobierno tiene la mirada puesta en el dato de inflación de julio que el INDEC difundirá este jueves. Después de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcara 1,9% en junio , la expectativa oficial y del mercado está centrada en saber si la tendencia de desaceleración logró mantenerse durante el séptimo mes del año.

El ministro de Economía, Luis Caputo , anticipó que el resultado estará dentro de un rango de entre 1,9% y 2,3% . “Seguramente estará por ahí”, señaló el funcionario al ser consultado sobre las proyecciones durante una actividad en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Caputo aseguró que la administración de Javier Milei mantiene como objetivo profundizar el proceso de desinflación y sostuvo que el rumbo de la política económica continuará sin modificaciones.

“Lo importante es que nosotros seguimos profundizando el proceso de desinflación”, afirmó el ministro, quien también destacó la política fiscal y monetaria implementada por el Gobierno.

El dato de julio será especialmente seguido porque puede marcar si la inflación consiguió mantenerse por debajo del 2% por segundo mes consecutivo . En junio había perforado ese nivel por primera vez en varios meses, al registrar una suba mensual del 1,9%.

Qué proyectan los analistas

Las estimaciones del mercado se ubican alrededor del 2% para julio. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó precisamente ese porcentaje para el IPC del séptimo mes.

Para los meses siguientes, los especialistas esperan que continúe la desaceleración. El REM calcula una inflación de 1,8% para agosto y septiembre, del 1,7% en octubre y del 1,6% en noviembre. Para diciembre, en tanto, prevé un leve repunte hasta el 1,8%.

De acuerdo con esas proyecciones, la inflación acumulada durante 2026 rondaría el 30%.

Los rubros que presionaron sobre los precios

Durante julio hubo algunos factores que podrían haber generado presión sobre el índice. Entre ellos aparecen los aumentos en servicios públicos, transporte y turismo, además del efecto estacional asociado a las vacaciones de invierno.

En ese escenario, el dato de la Ciudad de Buenos Aires funcionó como una referencia previa: el IPC porteño registró una suba del 2,9% en julio, por encima del 1,8% de junio. Sin embargo, la medición de CABA no replica exactamente la composición del índice nacional.

El dato que espera el mercado

El INDEC difundirá este jueves a las 16 horas el IPC correspondiente a julio. El número será seguido de cerca porque, además de mostrar la evolución del costo de vida, tiene impacto en distintos contratos y mecanismos de actualización, como alquileres, jubilaciones y créditos.

La expectativa, tanto en el Gobierno como entre los analistas, apunta a un dato cercano al 2%, en un escenario donde la inflación continúa bajando de manera gradual, aunque todavía con algunos sectores que ejercen presión sobre los precios.