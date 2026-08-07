La minería aceleró en junio con una suba del 11,4% y cerró un semestre en alza

La actividad minera argentina mantuvo su tendencia de crecimiento durante junio de 2026. El Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero) registró una mejora interanual del 11,4% , mientras que en el acumulado entre enero y junio avanzó 8,4% respecto del mismo período del año pasado, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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El indicador también mostró una evolución positiva frente al mes anterior. En términos desestacionalizados, la producción minera aumentó 1,7% respecto de mayo , mientras que la serie tendencia-ciclo registró una mejora mensual del 0,8% .

El crecimiento de la actividad minera fue dispar entre los distintos rubros relevados por el INDEC. La extracción de petróleo crudo, gas natural y los servicios de apoyo relacionados registraron en conjunto una suba interanual del 8,9% y acumularon un crecimiento del 6,3% en el primer semestre.

De esta manera, los minerales no metalíferos lideraron ampliamente el crecimiento de junio , mientras que los servicios vinculados a la extracción de petróleo y gas fueron el único segmento con variaciones negativas tanto en la comparación interanual como en el acumulado de 2026.

El IPI minero registró un crecimiento interanual del 11,4% en junio y acumuló una mejora del 8,4% durante el primer semestre de 2026. Foto: INDEC.

Caputo destacó el nuevo máximo de la actividad

Tras la difusión de los números, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la producción minera alcanzó en junio un nuevo récord histórico. También destacó que el indicador tendencia-ciclo completó 24 meses consecutivos de crecimiento.

El funcionario puso el foco además en algunas actividades específicas que mostraron fuertes incrementos durante el primer semestre. Según detalló, la extracción de sal acumuló un crecimiento del 102,6%, los minerales destinados a la fabricación de productos químicos avanzaron 54% y la extracción y aglomeración de turba subió 29,8%. El petróleo crudo, por su parte, acumuló el mencionado 17,4%.

LA PRODUCCIÓN MINERA ALCANZÓ UN NUEVO RÉCORD HISTÓRICO EN JUNIO

El Índice de Producción Industrial Minero (IPI Minero) registró en junio una suba de 1,7% mensual sin estacionalidad y 11,4% interanual, alcanzando el máximo valor en toda la serie histórica. En el primer semestre… — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 6, 2026

Los números de junio consolidan así la evolución positiva del sector minero y extractivo argentino, que terminó la primera mitad de 2026 con crecimiento tanto en la comparación interanual como en las mediciones mensuales.