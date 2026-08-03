Antofagasta, el hogar de Escondida: mitad de habitantes y el doble del PBI que San Juan

CUYO MINERO fue parte de una visita exclusiva a Escondida, de BHP, la mina de cobre más grande del mundo, ubicada en la Región de Antofagasta, en Chile. El proyecto es un espejo de cómo podría ser la minería de gran escala en la provincia. A su vez, la ciudad muestra las condiciones económicas y de infraestructura que hacen posible que funcione el gigante minero.

En términos económicos, la región al norte de Chile es la más rica en todo el país vecino, con un PBI per cápita de 37.000 dólares, por encima de la región Metropolitana. Si se compara con San Juan, el valor es casi el doble, ya que en la provincia el mismo índice es de 19.000 dólares por cada habitante. Esto se explica casi por completo por la exportación minera, ya que en esta región se produce el cerca del 50% del cobre de todo el país, siendo solo Escondida responsable del 20%.

La economía de esta región que tiene poco más de 400.0000 habitantes, es una muestra del impacto minero. No solo tiene a la mina gigante de BHP, sino que también cuenta con otros 10 proyectos de gran escala y otros de menor tamaño, la mayoría de cobre pero también otros minerales, como litio y molibdeno.

A su vez, la minería configura mucho de la vida diaria en la ciudad principal de la región. Antofagasta está atravesada por infraestructura de gran tamaño y escala, a pesar de que no tiene una población alta, y algunas de las inversiones privadas, como la cantidad de hoteles lujosos sobre la costa, aunque el turismo no está entre sus principales actividades económicas.

La imagen de la ciudad principal está también marcada por su geografía. Antofagasta tiene toda su área urbana en zona costera y hay pocos kilómetros hasta que empieza la zona cordillerana. El desnivel es marcado y por eso las viviendas, edificios y otra infraestructura va subiendo en niveles a muy poca distancia de la línea del mar. Incluso en estos sectores, la minería no deja de tener presencia en publicidades o áreas industriales que le brindan servicio.

El aeropuerto de Antofogasta tiene un promedio de más de 20 vuelos diarios, en comparación con los dos de San Juan. Es usado principalmente por los trabajadores mineros.

Otra característica de esta región es su aridez extrema. Es uno de los lugares más secos del mundo, a pesar de estar cerca del mar, tanto a nivel de la costa como en sus montañas. Está al norte del desierto de Atacama, considerado el más seco del mundo, y esto se debe al mismo fenómeno: la corriente de Humboldt que enfría el agua del Pacífico e impide la generación de lluvias, mientras la cordillera limita el efecto húmedo del Amazonas.

Una ciudad costera, orientada a sus montañas

En sólo 170 km, la geografía de Antofagasta asciende desde el nivel del mar a los 3.200 metros donde está Escondida, el proyecto de cobre insignia. Son 3 horas de viaje, en lugar de los más de 7 y hasta 10 que toma llegar desde la Ciudad de San Juan a cualquiera de los grandes proyectos ubicados en la Cordillera de los Andes. Esta diferencia explica que la ciudad está marcada por la infraestructura minera, que le queda cerca.

Uno de los rasgos llamativos de Antofagasta es que sin ser una ciudad turística o de gran población, tiene un promedio de 23 vuelos diarios, la mayoría nacionales. La imagen de una tarde habitual en el aeropuerto es similar a la que se da en la terminal de ómnibus de San Juan cuando hay un cambio de turno en los proyectos mineros: decenas de trabajadores con bolsos de trabajo llegando o saliendo del lugar.

La terminal principal tiene sobre todo publicidades de servicios industriales y para la minería, a diferencia de las típicas sobre turismo o lugares de visitas que se puede encontrar en este tipo de espacios. Esto se repite en la ruta principal que va desde el aeropuerto a la zona urbana de Antofagasta, donde también hay decenas de naves industriales trabajando.

Dentro de la ciudad también hay áreas de servicio para la industria minera. Escondida tiene un predio de varias hectáreas desde donde inician los viajes los trabajadores que van a subir a los proyectos y donde también cuentan con oficinas para el personal que no se desempeña en la mina, incluído un polideportivo. Es prácticamente una ciudad dentro de Antofagasta que permite el funcionamiento de la minera.

La infraestructura también se explica por la extracción en cordillera. La Región cuenta con un servicio integral de ferrocarriles de FCAB, el grupo regional, que vincula la montaña con el mar. La mina que gestiona BHP tiene su propia red dentro del proyecto para poder sacar los cátodos de cobre listo para su venta. También tiene conexiones con Argentina, Bolivia y los puertos de Antofagasta y Mejillones, según datos del gobierno regional.

La pesca es la segunda actividad exportadora, aunque en generación de trabajo lideran comercio y servicios a empresarios.

En el caso de los puertos, según el informe oficial "están muy relacionados con las cargas de exportación", que es especialmente minera. Aquí está el caso de Puerto Coloso que es de uso exclusivo de Escondida para cargar su mineral en embarcaciones para llevarlo a Asia y otras regiones del mundo.

En cuanto a infraestructura eléctrica, Antofagasta tiene conexión con el Sistema Interconectado Norte Grande de Chile. Se trata de una red sólida, con varias líneas de 500 kV interconectadas entre sí, que gestionan varias empresas privadas. Generó a su vez, según el instituto nacional de estadística chileno, 2.319 GWh en mayo de 2026, mientras que San Juan en todo 2022 produjo 177,9 GWh.

Baja diversificación económica y 6% de desocupación

Si bien la infraestructura es uno de los fuertes de Antofagasta, además de su capacidad exportadora que marca la economía de todo Chile, la región cuenta con un baja diversificación económica. Debido a su clima extremadamente árido no hay producción agrícola y sus exportaciones son un 95% minería y el otro 5% es harina de pescado, ya que sigue siendo una ciudad de pescadores.

Esto muestra una de las principales diferencias con San Juan, donde si bien en dólares sigue teniendo un gran impacto la minería, representando más del 80% de las exportaciones, la provincia cuenta con varios sectores productivos de importancia. Los principales bienes que se venden al exterior son los productos vitícolas y olivícolas, pero sus valles le permiten también posicionarse con semillas, frutas y verduras orgánicas y frutos secos, entre otros. También hay exportaciones industriales y farmacéuticas.

San Juan tiene también mejor rendimiento en cuanto a la ocupación. Mientras según los últimos datos del Indec la desocupación en la provincia cayó a un 3,1% en el primer trimestre, en Antofagasta este valor llegó al 6,2% en el segundo trimestre (último medido). Con el doble de PBI per cápita, esta región tiene el doble de desocupación que San Juan.

La cantidad de trabajadores de otras zonas de Chile o el mundo que llegan a Antofagasta es alta. En la actualidad la minería no es la principal empleadora de la región, siendo en cambio el comercio y los servicios empresariales e inmobiliarios los dos primeros. La industria representa el 57% de la actividad económica regional, llegando al 65%.

En su página web oficial, el gobierno de Antofagasta define a la región como una de “características monoexportadoras de recursos no renovables, con gran incidencia en el presupuesto y desarrollo nacional, pero que hasta ahora no ha generado encadenamientos productivos que consoliden una diversificación productiva”.

Incluso en la misma web ponen el foco en que “el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas ha sido muy débil, a pesar de los esfuerzos emprendidos a través de instrumentos del estado y las propias empresas mineras”.