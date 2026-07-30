Las empresas mineras de San Juan se unieron para despedir a las víctimas de la tragedia aérea

El dolor por la tragedia aérea que conmocionó a San Juan atravesó instituciones, clubes, organismos y empresas. En medio de los tres días de duelo decretados en la provincia, distintas compañías y proyectos mineros se sumaron a las despedidas públicas con mensajes de acompañamiento para las familias de las víctimas.

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Las publicaciones recordaron especialmente la tarea de quienes dedicaron su vida a la seguridad, la protección civil, el rescate y el combate de incendios. El helicóptero se precipitó en una zona montañosa de Valle Fértil y sus siete ocupantes murieron en el lugar.

Las víctimas fueron Germán Videla, Rubén Castro, Jorge Carbajal, Carlos Heredia, Matías Valenzuela, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta . Sus muertes provocaron una conmoción que trascendió los límites provinciales y derivó en una extensa cadena de homenajes.

Vicuña publicó un mensaje en el que recordó a cada uno de los ocupantes y destacó el vínculo que mantenían con el servicio público. “La pérdida de quienes dedicaron su vida al servicio y a la protección de la comunidad enluta profundamente a toda la provincia” , expresó la compañía.

Vicuña expresó sus condolencias y acompañó a las familias, compañeros e instituciones de las víctimas.

Además, manifestó su acompañamiento con “respeto y pesar” hacia las familias, los seres queridos, los compañeros de trabajo y las instituciones a las que pertenecían.

Veladero honró su compromiso con la comunidad

Veladero reconoció el compromiso de quienes trabajaban en áreas de seguridad, rescate y respuesta ante emergencias.

Desde Veladero resaltaron la trayectoria y el compromiso de los fallecidos. “Reconocemos y honramos el compromiso, la vocación de servicio y la dedicación de quienes trabajaron incansablemente por el bienestar y la protección de la comunidad”, señalaron.

El mensaje también incluyó las condolencias para las familias y allegados que atraviesan el duelo: “Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a sus familias y seres queridos que hoy atraviesan este difícil momento”.

Altar recordó a quienes sirvieron a San Juan

Proyecto Altar manifestó su respeto y solidaridad con los seres queridos de las personas fallecidas.

Proyecto Altar también se sumó a las expresiones públicas de dolor y mencionó a los siete ocupantes de la aeronave. En su despedida, definió a las víctimas como “personas que dedicaron su vida al servicio de la comunidad sanjuanina”.

“Expresamos nuestro respeto y solidaridad a sus familias y seres queridos en este difícil y doloroso momento”, completó el proyecto minero en su publicación.

Los Azules habló de una pérdida irreparable

Los Azules calificó el accidente como una pérdida irreparable para San Juan.

Los Azules lamentó profundamente la muerte de los integrantes de la comitiva y puso el foco en el impacto que el accidente representa para la provincia.

“Este trágico accidente que provocó la pérdida de trabajadores dedicados al servicio público significa una pérdida irreparable para la provincia”, expresó el proyecto cuprífero.

El comunicado concluyó con el acompañamiento a familiares, seres queridos y compañeros: “Enviamos nuestras más sinceras condolencias y acompañamos en el dolor”.

Gualcamayo destacó la vocación y la valentía de las víctimas

El mensaje de Gualcamayo para honrar la memoria de las víctimas y acompañar a sus familias, seres queridos y compañeros.

Minas Argentinas, operadora de la mina Gualcamayo, también expresó su pesar por el accidente aéreo y recordó el compromiso de quienes perdieron la vida mientras cumplían con su labor.

“Honramos la memoria de quienes perdieron la vida mientras cumplían con su labor, poniendo su vocación, compromiso y valentía al servicio de la comunidad”, manifestó la empresa.

El comunicado finalizó con un mensaje de acompañamiento: “Acompañamos con respeto y solidaridad a sus familias, seres queridos y compañeros en este momento de inmenso dolor. Nuestro más sentido pésame”.

Los mensajes se sumaron a las despedidas difundidas por clubes deportivos, organismos públicos, municipios y distintas instituciones. En una provincia atravesada por el duelo, las publicaciones compartieron una misma idea: reconocer a quienes perdieron la vida mientras cumplían tareas vinculadas con la protección y el cuidado de la comunidad.