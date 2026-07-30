    • 30 de julio de 2026 - 15:07

    Chimbas se prepara para vivir las patronales en honor a San Cayetano: conocé el cronograma completo

    El 7 de agosto, día central de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, habrá celebración continua, procesión y bautismos en Chimbas.

    El 7 de agosto habrá 4 misas en honor&nbsp; a San Cayetano en el santuario de Chimbas.

    El 7 de agosto habrá 4 misas en honor  a San Cayetano en el santuario de Chimbas.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    La comunidad religiosa de Chimbas ya vive jornadas de profunda Fe y esperanza con el inicio de las festividades en honor a San Cayetano. Organizada por la Parroquia Santo Domingo de Guzmán, el Santuario ubicado en el Barrio Parque Industrial será el epicentro de la ceremonia religiosa que congregará a miles de devotos el 7 de agosto.

    Leé además

    Las mineras de San Juan despidieron a las víctimas de la tragedia

    Las empresas mineras de San Juan se unieron para despedir a las víctimas de la tragedia aérea

    Por Redacción Diario de Cuyo
    san juan se suma a la semana mundial de la lactancia materna con interesantes actividades para profesionales y madres

    San Juan se suma a la Semana Mundial de la Lactancia Materna con interesantes actividades para profesionales y madres

    Por Celeste Roco Navea

    El próximo 7 de agosto se vivirá el momento más esperado por los fieles, con una extensa agenda que abarcará desde los primeros minutos de la madrugada hasta la noche, permitiendo a todos los devotos asistir a dar gracias o pedir por sus necesidades laborales y familiares.

    Cronograma de actividades para el 7 de agosto en Chimbas

    • A las 00:05, misa de medianoche: apertura del día patronal con la tradicional celebración litúrgica en los primeros minutos de la jornada.
    • A las 8, santa misa: celebración matutina.
    • A las 10, Santa Misa: celebración litúrgica de la mañana.
    • A las 12, bautismos: Administración del sacramento del bautismo a los niños de la comunidad.
    • A las 16, procesión y misa central: momento cumbre de las fiestas patronales, donde la imagen de San Cayetano recorrerá las calles del barrio junto a los peregrinos, seguido de la celebración eucarística principal.
    • A las 20, santa misa de cierre: última celebración del día para dar por concluidas las festividades centrales.

    La Novena: la preparación espiritual previa

    En la previa al día del santo patrono, la comunidad se reúne diariamente desde el 29 de julio al 6 de agosto para participar de las actividades litúrgicas habituales de la Novena en honor a San Cayetano.

    • A las 19: exposición al Santísimo Sacramento.
    • A las 19: rezo del Santo Rosario.
    • A las 20: santa misa.

    Información útil para los asistentes

    Para facilitar la llegada de miles de peregrinos hasta el Santuario de San Cayetano, ubicado en el Barrio Parque Industrial (Chimbas), se recuerda que se puede acceder mediante las siguientes líneas de colectivos:

    • Línea 40
    • Línea 402
    • Línea 403
    • Línea 404

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Vecinos de Los Berros, en Sarmiento, intercambiaron más de 2 toneladas de material reciclable por recipiestes para separación en origen.

    Exito ambiental en Sarmiento: en sólo cinco horas recolectaron más de dos toneladas de reciclables

    Por Fabiana Juarez
    El Zonda se intensificará durante la tarde y anticipan ráfagas de hasta 64 km/h.

    A qué hora llegará el viento Zonda a San Juan y cuándo se esperan las ráfagas más fuertes

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Los voluntarios de Fundame son los encargados de recibir y organizar las donaciones.

    Mimos, desayunos y abrigo: la incansable colecta de Fundame para acompañar a los chicos con cáncer

    Por Fabiana Juarez
    Matías Ronco Valenzuela.

    El perfil de "Ronco" Valenzuela, piloto del helicóptero: comandante de la Bonaerense, experto en incendios y muy querido

    Por Redacción Diario de Cuyo