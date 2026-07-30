Chimbas se prepara para vivir las patronales en honor a San Cayetano: conocé el cronograma completo

El 7 de agosto, día central de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, habrá celebración continua, procesión y bautismos en Chimbas.

El 7 de agosto habrá 4 misas en honor a San Cayetano en el santuario de Chimbas.

La comunidad religiosa de Chimbas ya vive jornadas de profunda Fe y esperanza con el inicio de las festividades en honor a San Cayetano. Organizada por la Parroquia Santo Domingo de Guzmán, el Santuario ubicado en el Barrio Parque Industrial será el epicentro de la ceremonia religiosa que congregará a miles de devotos el 7 de agosto.

El próximo 7 de agosto se vivirá el momento más esperado por los fieles, con una extensa agenda que abarcará desde los primeros minutos de la madrugada hasta la noche, permitiendo a todos los devotos asistir a dar gracias o pedir por sus necesidades laborales y familiares.

Cronograma de actividades para el 7 de agosto en Chimbas A las 00:05, misa de medianoche: apertura del día patronal con la tradicional celebración litúrgica en los primeros minutos de la jornada.

apertura del día patronal con la tradicional celebración litúrgica en los primeros minutos de la jornada. A las 8, santa misa: celebración matutina.

celebración matutina. A las 10, Santa Misa: celebración litúrgica de la mañana.

celebración litúrgica de la mañana. A las 12, bautismos: Administración del sacramento del bautismo a los niños de la comunidad.

Administración del sacramento del bautismo a los niños de la comunidad. A las 16, procesión y misa central: momento cumbre de las fiestas patronales, donde la imagen de San Cayetano recorrerá las calles del barrio junto a los peregrinos, seguido de la celebración eucarística principal.

momento cumbre de las fiestas patronales, donde la imagen de San Cayetano recorrerá las calles del barrio junto a los peregrinos, seguido de la celebración eucarística principal. A las 20, santa misa de cierre: última celebración del día para dar por concluidas las festividades centrales. La Novena: la preparación espiritual previa En la previa al día del santo patrono, la comunidad se reúne diariamente desde el 29 de julio al 6 de agosto para participar de las actividades litúrgicas habituales de la Novena en honor a San Cayetano.

A las 19: exposición al Santísimo Sacramento.

exposición al Santísimo Sacramento. A las 19: rezo del Santo Rosario.

rezo del Santo Rosario. A las 20: santa misa. Información útil para los asistentes Para facilitar la llegada de miles de peregrinos hasta el Santuario de San Cayetano, ubicado en el Barrio Parque Industrial (Chimbas), se recuerda que se puede acceder mediante las siguientes líneas de colectivos: