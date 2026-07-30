San Juan se suma a la Semana Mundial de la Lactancia Materna con interesantes actividades para profesionales y madres

Todos los años, del 1 al 7 de agosto se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna . La propuesta, surgida de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y UNICEF busca promover, proteger y apoyar la lactancia de las madres. En ese contexto, en San Juan se estarán llevando a cabo diversas actividades, entre ellas algunas surgidas de la Sociedad de Pediatría .

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Bajo el lema "Lactancia materna para un comienzo sostenible en la vida: fortalecer lo que funciona", las propuestas locales tendrán como objetivo de promover la lactancia materna, derribar mitos y brindar herramientas tanto a las familias como a los profesionales de la salud. "Desde el Grupo de Trabajo de Lactancia Materna de la Sociedad de Pediatría vamos a estar haciendo actividades y difusión en los medios” , explicó a DIARIO DE CUYO la licenciada en Psicología y asesora de lactancia Mariana Maurin.

Las acciones iniciarán el lunes 3 de agosto, de 10 a 12 horas, con la charla "Fortaleciendo lo que funciona: inicio temprano, prendida correcta y libre demanda", la cual estará destinada al personal de salud de los ámbitos público y privado que trabaje con embarazadas y niños. Maurin destacó que la convocatoria está abierta a toda la comunidad médica y que no es requisito pertenecer al Hospital Rawson para participar.

La capacitación estará a cargo de las doctoras Marta Mateu y Natalia Svriz, se desarrollará de manera presencial en el SUM del primer piso del Hospital Guillermo Rawson. La particularidad de esta charla es que también se podrá seguir por YouTube en la cuenta Telesaludsanjuan26.

Ese mismo lunes, también de 10 a 12 horas las licenciadas Laura Alegre y Paula Busso estarán presentes en la Expo de Lactancia Materna y Crianza, que se realizará en la planta baja del Centro Cívico. Quienes asistan se encontrarán con Asesoramiento sobre lactancia materna y técnicas de amamantamiento; nutrición durante el embarazo y la lactancia; crianza respetuosa y la importancia del juego en el desarrollo infantil; demostraciones de reanimación cardiopulmonar (RCP) para lactantes y niños; control integral de salud y vacunación; salud sexual y reproductiva; salud mental perinatal; y material informativo y recursos digitales mediante códigos QR.

Además, habrá sorteos entre quienes asistan y se hará la entrega de premios del Concurso Provincial de Fotografía “Fortalecer lo que funciona”. La actividad estará orientada al público en general y contará con la participación de distintos profesionales de la salud.

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El cronograma continuará el jueves 6 de agosto, a las 10 horas, con una intervención destinada a las madres que se encuentren en los servicios de Maternidad y Neonatología del Hospital Guillermo Rawson.

La propuesta, titulada "Lactancia materna para un comienzo sostenible en la vida: fortalecer lo que funciona", estará a cargo de la doctora Carmen Rojo junto a estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Cuyo. Se desarrollará en la sala de espera del Sector 1 de Maternidad y abordará aspectos prácticos de la lactancia, además de responder consultas y desmitificar creencias frecuentes.

"Se hablará sobre los mitos relacionados con la lactancia y reforzaremos el lema de este año, que busca fortalecer aquellas prácticas que ya sabemos que benefician a los bebés y a sus madres", explicó Maurin.

Difusión en medios y redes sociales durante toda la semana

Además de las actividades presenciales, el Grupo de Trabajo de Lactancia Materna llevará adelante una campaña informativa a través de la cuenta de Instagram @sociedadpediatriasanjuan, donde se publicarán contenidos educativos y se habilitará una caja de preguntas para responder las consultas de la comunidad, fortaleciendo la comunicación con los usuarios.

"El objetivo es promover, difundir y apoyar la lactancia materna", afirmó Maurín. Además, durante toda la semana se prevé la presencia de profesionales en distintos medios de comunicación con el propósito de compartir la importancia de amamantar para el desarrollo y crecimiento del bebé.

Revalorizar la lactancia materna, un trabajo que se sostiene durante todo el año

El Grupo de Trabajo de Lactancia Materna de la Sociedad de Pediatría Filial San Juan nació a comienzos de 2024 como un espacio voluntario e interdisciplinario integrado por profesionales de Neonatología, Tocoginecología, Medicina Familiar, Nutrición, Psicología y Puericultura. "Trabajamos todo el año con profundo compromiso y pasión, convencidos de que acompañar la lactancia materna es una inversión en la salud presente y futura de la población. El acompañamiento de las profesionales en el grupo es de manera voluntaria", sostuvo Maurin.

El equipo desarrolla de manera permanente actividades de capacitación, educación comunitaria y articulación con instituciones, con el propósito de fortalecer las redes de apoyo a la lactancia y promover una cultura que la reconozca como un derecho de los niños y una responsabilidad compartida por toda la sociedad.

Aunque la Semana Mundial concentra gran parte de las acciones, desde la entidad remarcan que el trabajo no se limita a esos días.