San Juan prepara una expo sobre lactancia con vacunación, RCP y asesoramiento

San Juan reunirá en una sola mañana asesoramiento sobre lactancia, controles de salud, vacunación y herramientas para actuar ante una emergencia infantil. La Expo de Lactancia Materna y Crianza se realizará el lunes 3 de agosto, de 10 a 12, en la planta baja del ala Norte del Centro Cívico, con entrada abierta para las familias.

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La propuesta será la actividad central de la Semana Mundial de la Lactancia Materna , que se conmemora del 1 al 7 de agosto. Durante esos días también habrá charlas, controles y acciones de acompañamiento en centros de salud de distintos puntos de la provincia.

La jornada contará con stands atendidos por profesionales de diferentes especialidades. Allí se ofrecerá orientación sobre técnicas y posiciones para amamantar, extracción y conservación de leche materna, nutrición durante el embarazo y la lactancia, crianza respetuosa y la importancia del juego en el desarrollo infantil .

También habrá espacios sobre salud sexual y reproductiva, salud mental perinatal y controles integrales de niños y niñas . Las personas que asistan podrán llevar sus carnets para revisar y completar los esquemas de vacunación que correspondan.

Uno de los sectores más útiles para las familias estará dedicado a la reanimación cardiopulmonar y las maniobras de desobstrucción de las vías respiratorias . Los profesionales explicarán cómo reaccionar ante un atragantamiento en bebés y niños, una situación en la que conocer los primeros pasos puede resultar decisivo.

Información para despejar dudas y acompañar a las familias

La directora de Materno Infancia, Alejandra Amante, remarcó que “la lactancia materna tiene todo lo que el bebé necesita” y destacó que se encuentra disponible de manera inmediata, a la temperatura adecuada y sin costo.

La recomendación sanitaria es ofrecer lactancia exclusiva durante los primeros seis meses y continuar luego, junto con alimentos complementarios, hasta los dos años o más. Cada proceso, sin embargo, debe ser acompañado respetando las posibilidades, decisiones y necesidades de cada familia.

La expo también buscará responder dudas vinculadas con el regreso al trabajo. Entre los temas previstos se encuentran las formas seguras de extraer, conservar y ofrecer la leche cuando la persona que amamanta debe permanecer algunas horas lejos del bebé.

Actividades infantiles, información digital y sorteos

Además del asesoramiento presencial, los asistentes podrán escanear códigos QR para conservar los materiales y consultarlos posteriormente. También habrá propuestas recreativas para niños y sorteos entre quienes completen el recorrido por los diferentes stands.

La campaña incluye además el concurso fotográfico “Fortalecer lo que funciona”, pensado para reflejar el acompañamiento familiar y comunitario alrededor de la lactancia. La propuesta está dirigida a madres, padres, familiares, personas cuidadoras y equipos de salud.

La actividad busca que la lactancia deje de ser abordada únicamente como una responsabilidad individual y sea entendida como un proceso que necesita información, acompañamiento profesional, redes familiares y espacios adecuados.