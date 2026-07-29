Vuelve el viento Zonda a San Juan: el viernes podría alcanzar ráfagas de hasta 59 km/h

Tras el episodio de viento Zonda que se registró el lunes y que, si bien no fue de gran intensidad, provocó un marcado ascenso de la temperatura y ráfagas en distintos departamentos, el fenómeno volverá a hacerse sentir en San Juan. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , el viernes será la jornada más complicada de la semana, con viento Zonda y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 kilómetros por hora.

Alerta por viento Zonda en San Juan: a qué hora llegará, cuándo será más intenso y cómo evolucionará

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El fenómeno llegará mientras el temporal de nieve continúa afectando a la cordillera sanjuanina, donde persisten las precipitaciones níveas y las bajas temperaturas.

El jueves 30 de julio se presentará con cielo de mayor a algo nublado, una temperatura mínima de 6°C y una máxima de 23°C.

El viento será cambiante durante todo el día: comenzará desde el sudoeste, rotará al sur, luego al norte y finalizará soplando desde el noreste, anticipando el ingreso de condiciones favorables para el desarrollo del Zonda.

El viernes 31 de julio estará marcado por el regreso del viento Zonda al llano sanjuanino.

La jornada tendrá cielo parcialmente nublado, una mínima de 8°C y una máxima de 26°C, la más alta del período.

El SMN prevé que el viento Zonda alcance velocidades de entre 51 y 59 km/h, por lo que no se descarta que vuelva a generar un importante aumento de la temperatura y una disminución de la humedad, tal como ocurrió durante el episodio registrado el lunes.

Sábado: baja la temperatura

Tras el paso del Zonda, el sábado 1 de agosto llegará con un descenso de la temperatura.

Se espera una mínima de 6°C y una máxima de 18°C, con cielo parcialmente a mayormente nublado. El viento soplará del sudoeste durante la mañana y rotará al este hacia la tarde y la noche.

Domingo: condiciones estables

El domingo 2 de agosto continuará con tiempo estable y temperaturas similares.

El pronóstico indica una mínima de 6°C, una máxima de 18°C, cielo parcialmente nublado y viento predominante del sector sudeste.

De esta manera, San Juan volverá a transitar una semana con contrastes: mientras la cordillera continuará bajo condiciones invernales con nevadas, en el Gran San Juan y zonas del llano el viento Zonda volverá a ser el principal protagonista antes de un nuevo descenso térmico durante el fin de semana.