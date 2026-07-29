    • 29 de julio de 2026 - 09:51

    Vuelve el viento Zonda a San Juan: el viernes podría alcanzar ráfagas de hasta 59 km/h

    Mientras el temporal de nieve continúa en la cordillera, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa otra jornada con viento Zonda en el llano. Llegará el viernes, después del episodio registrado a comienzos de semana.

    Viento.

    Viento.

    Foto:

    Tras el episodio de viento Zonda que se registró el lunes y que, si bien no fue de gran intensidad, provocó un marcado ascenso de la temperatura y ráfagas en distintos departamentos, el fenómeno volverá a hacerse sentir en San Juan. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el viernes será la jornada más complicada de la semana, con viento Zonda y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 kilómetros por hora.

    Leé además

    OSSE reforzó sus equipos técnicos y de atención ante las ráfagas previstas para distintos puntos de la provincia.

    OSSE advirtió que el fuerte viento Zonda puede afectar el servicio de agua en San Juan
    Viento Zonda.

    Alerta por viento Zonda en San Juan: a qué hora llegará, cuándo será más intenso y cómo evolucionará

    El fenómeno llegará mientras el temporal de nieve continúa afectando a la cordillera sanjuanina, donde persisten las precipitaciones níveas y las bajas temperaturas.

    Jueves: jornada agradable y con cambios de viento

    El jueves 30 de julio se presentará con cielo de mayor a algo nublado, una temperatura mínima de 6°C y una máxima de 23°C.

    El viento será cambiante durante todo el día: comenzará desde el sudoeste, rotará al sur, luego al norte y finalizará soplando desde el noreste, anticipando el ingreso de condiciones favorables para el desarrollo del Zonda.

    Viernes: el Zonda será el protagonista

    El viernes 31 de julio estará marcado por el regreso del viento Zonda al llano sanjuanino.

    La jornada tendrá cielo parcialmente nublado, una mínima de 8°C y una máxima de 26°C, la más alta del período.

    El SMN prevé que el viento Zonda alcance velocidades de entre 51 y 59 km/h, por lo que no se descarta que vuelva a generar un importante aumento de la temperatura y una disminución de la humedad, tal como ocurrió durante el episodio registrado el lunes.

    Sábado: baja la temperatura

    Tras el paso del Zonda, el sábado 1 de agosto llegará con un descenso de la temperatura.

    Se espera una mínima de 6°C y una máxima de 18°C, con cielo parcialmente a mayormente nublado. El viento soplará del sudoeste durante la mañana y rotará al este hacia la tarde y la noche.

    Domingo: condiciones estables

    El domingo 2 de agosto continuará con tiempo estable y temperaturas similares.

    El pronóstico indica una mínima de 6°C, una máxima de 18°C, cielo parcialmente nublado y viento predominante del sector sudeste.

    De esta manera, San Juan volverá a transitar una semana con contrastes: mientras la cordillera continuará bajo condiciones invernales con nevadas, en el Gran San Juan y zonas del llano el viento Zonda volverá a ser el principal protagonista antes de un nuevo descenso térmico durante el fin de semana.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Viento.

    Con una máxima de 27°C, así estará el tiempo en San Juan este lunes 27 de julio

    Alerta por viento Zonda.

    Emiten alerta por viento Zonda en San Juan: anticipan ráfagas de hasta 70 km/h

    Bolillas.-

    Un apostador de Rawson ganó más de $25 millones en la Quiniela de San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Profesionales de distintas áreas acompañarán a las familias durante la Expo de Lactancia Materna y Crianza en el Centro Cívico.

    San Juan prepara una expo sobre lactancia con vacunación, RCP y asesoramiento

    Por Redacción Diario de Cuyo