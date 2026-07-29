Vuelve el viento Zonda a San Juan: el viernes podría alcanzar ráfagas de hasta 59 km/h

Tras el episodio de viento Zonda que se registró el lunes y que, si bien no fue de gran intensidad, provocó un marcado ascenso de la temperatura y ráfagas en distintos departamentos, el fenómeno volverá a hacerse sentir en San Juan. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el viernes será la jornada más complicada de la semana, con viento Zonda y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 kilómetros por hora.
El fenómeno llegará mientras el temporal de nieve continúa afectando a la cordillera sanjuanina, donde persisten las precipitaciones níveas y las bajas temperaturas.
Jueves: jornada agradable y con cambios de viento
El jueves 30 de julio se presentará con cielo de mayor a algo nublado, una temperatura mínima de 6°C y una máxima de 23°C.
El viento será cambiante durante todo el día: comenzará desde el sudoeste, rotará al sur, luego al norte y finalizará soplando desde el noreste, anticipando el ingreso de condiciones favorables para el desarrollo del Zonda.
Viernes: el Zonda será el protagonista
El viernes 31 de julio estará marcado por el regreso del viento Zonda al llano sanjuanino.
La jornada tendrá cielo parcialmente nublado, una mínima de 8°C y una máxima de 26°C, la más alta del período.
El SMN prevé que el viento Zonda alcance velocidades de entre 51 y 59 km/h, por lo que no se descarta que vuelva a generar un importante aumento de la temperatura y una disminución de la humedad, tal como ocurrió durante el episodio registrado el lunes.
Sábado: baja la temperatura
Tras el paso del Zonda, el sábado 1 de agosto llegará con un descenso de la temperatura.
Se espera una mínima de 6°C y una máxima de 18°C, con cielo parcialmente a mayormente nublado. El viento soplará del sudoeste durante la mañana y rotará al este hacia la tarde y la noche.
Domingo: condiciones estables
El domingo 2 de agosto continuará con tiempo estable y temperaturas similares.
El pronóstico indica una mínima de 6°C, una máxima de 18°C, cielo parcialmente nublado y viento predominante del sector sudeste.
De esta manera, San Juan volverá a transitar una semana con contrastes: mientras la cordillera continuará bajo condiciones invernales con nevadas, en el Gran San Juan y zonas del llano el viento Zonda volverá a ser el principal protagonista antes de un nuevo descenso térmico durante el fin de semana.