Más reciclaje en Capital: instalan nuevos contenedores para botellas PET

Esta medida busca fortalecer el programa ‘La Ciudad Recicla’ que lanzó el municipio de Capital para cuidar el medio ambiente.

El municipio de Capital continúa ampliando las acciones del programa La Ciudad Recicla con la incorporación de nuevos contenedores exclusivos para la recolección de botellas PET, que serán instalados en plazas, espacios públicos y centros comerciales del microcentro. El material recolectado se usará para fabricar ladrillos plásticos.

La iniciativa, impulsada por la gestión de la intendente Susana Laciar, busca facilitar la participación de los vecinos en la separación de residuos en origen y promover la reutilización de materiales reciclables.

“Cada botella que recuperamos representa una oportunidad para transformar un residuo en un recurso. Con estas acciones buscamos que los vecinos sean protagonistas del cuidado del ambiente y de la construcción de una ciudad más sustentable”, destacó la intendente Susana Laciar.

El destino de las botellas PET en Capital Las botellas recolectadas serán procesadas en el Centro Ambiental Municipal para la elaboración de ladrillos plásticos, destinados a la ejecución de distintas obras y equipamiento urbano. Estos ladrillos están compuestos en un 60 % por plástico PET reciclado, además de arena y cemento, permitiendo dar una nueva vida útil a un material que, de otro modo, terminaría como residuo.

En este aspecto, el subsecretario de Ambiente, Lisandro Cevinelli, explicó que los contenedores fueron distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad para que cualquier persona pueda depositar allí las botellas PET una vez utilizadas o acercarlas desde su hogar.