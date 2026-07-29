    • 29 de julio de 2026 - 09:57

    Más reciclaje en Capital: instalan nuevos contenedores para botellas PET

    Esta medida busca fortalecer el programa ‘La Ciudad Recicla’ que lanzó el municipio de Capital para cuidar el medio ambiente.

    Capital instala nuevo contenedores para recolectar botellas PET que usará para fabricar ladrillos plásticos.

    Capital instala nuevo contenedores para recolectar botellas PET que usará para fabricar ladrillos plásticos.

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    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    El municipio de Capital continúa ampliando las acciones del programa La Ciudad Recicla con la incorporación de nuevos contenedores exclusivos para la recolección de botellas PET, que serán instalados en plazas, espacios públicos y centros comerciales del microcentro. El material recolectado se usará para fabricar ladrillos plásticos.

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    La iniciativa, impulsada por la gestión de la intendente Susana Laciar, busca facilitar la participación de los vecinos en la separación de residuos en origen y promover la reutilización de materiales reciclables.

    “Cada botella que recuperamos representa una oportunidad para transformar un residuo en un recurso. Con estas acciones buscamos que los vecinos sean protagonistas del cuidado del ambiente y de la construcción de una ciudad más sustentable”, destacó la intendente Susana Laciar.

    El destino de las botellas PET en Capital

    Las botellas recolectadas serán procesadas en el Centro Ambiental Municipal para la elaboración de ladrillos plásticos, destinados a la ejecución de distintas obras y equipamiento urbano. Estos ladrillos están compuestos en un 60 % por plástico PET reciclado, además de arena y cemento, permitiendo dar una nueva vida útil a un material que, de otro modo, terminaría como residuo.

    En este aspecto, el subsecretario de Ambiente, Lisandro Cevinelli, explicó que los contenedores fueron distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad para que cualquier persona pueda depositar allí las botellas PET una vez utilizadas o acercarlas desde su hogar.

    Otro punto de recolección

    Asimismo, recordó que el Centro Ambiental Municipal, ubicado frente al Palomar (25 de Mayo entre Perito Moreno y Alvear), recibe durante todo el año materiales reciclables secos, como papel, cartón, vidrio, plásticos, envases multicapa, aluminio, además de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y baterías, para su recuperación o disposición final responsable.

    La incorporación de estos nuevos contenedores forma parte de la política ambiental que impulsa la Municipalidad de la Ciudad de San Juan para fortalecer la separación en origen e incrementar la recuperación de materiales reciclables, consolidando una ciudad cada vez más limpia, sostenible y comprometida con el cuidado de la casa común.

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