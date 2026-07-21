Un motociclista de 26 años lucha por su vida tras chocar con un camión en Capital

Un grave siniestro vial ocurrido en la zona de Trinidad, Capital, dejó a un motociclista de 26 años internado en estado delicado . El joven impactó contra el acoplado de un camión en la intersección de avenida España y el lateral de Circunvalación, y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson.

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La víctima fue identificada como Atampis Alexis Martín, quien permanece internado con pronóstico reservado debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

De acuerdo con la información judicial, el motociclista circulaba de sur a norte por avenida España cuando, al llegar a la intersección con el lateral de Circunvalación, colisionó contra el acoplado de un camión.

El vehículo de gran porte era conducido por Juan Antonio Arce, de 45 años, quien transitaba en sentido contrario y, según la investigación preliminar, habría intentado girar hacia el este para incorporarse a la autopista. Fue durante esa maniobra cuando se produjo el fuerte impacto.

Tras la colisión, el motociclista quedó tendido sobre el pavimento y fue asistido en un primer momento por personas que presenciaron el hecho.

Poco después llegó una ambulancia que lo trasladó al Hospital Rawson, donde los médicos diagnosticaron traumatismo craneoencefálico grave, fractura de pelvis y politraumatismos.

Debido a la complejidad de las heridas, el joven permanece internado bajo estricta observación médica.

Investigan las causas

La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, mientras que efectivos de la División Criminalística realizaron las pericias correspondientes en el lugar del siniestro para establecer con precisión cómo ocurrió el choque y determinar eventuales responsabilidades.

Las actuaciones continúan y no se descarta la incorporación de nuevos elementos probatorios para reconstruir la mecánica del accidente.