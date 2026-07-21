    • 21 de julio de 2026 - 22:53

    Alarma en Catamarca: mineros quedaron aislados por un temporal de nieve y viento con ráfagas de 170 km/h

    Un grupo de trabajadores permanece resguardado en el campamento Tres Quebradas a 4.500 metros de altura. El Paso Internacional San Francisco se encuentra cerrado por ráfagas de más de 170 km/h y frío extremo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un temporal de nieve de magnitudes históricas azota la zona cordillerana de la provincia de Catamarca, dejando a un grupo de operarios mineros aislados en el campamento Tres Quebradas.

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    La emergencia clínica y logística se registra a 4.500 metros sobre el nivel del mar, en un escenario de frío extremo con marcas térmicas que alcanzaron los -27 °C y acumulaciones de nieve que superan el metro de altura.

    Frente a este panorama, la prioridad de las autoridades provinciales es resguardar la seguridad del personal dentro de las instalaciones operativas hasta que mejoren las condiciones meteorológicas en la Paso Internacional San Francisco.

    Asimismo, el corredor fronterizo con Chile permanece inhabilitado para todo tipo de tránsito.

    En esa zona se registraron ráfagas de viento que superaron los 170 kilómetros por hora, acompañadas por temperaturas de -22 °C que mantienen paralizado el movimiento en la alta montaña catamarqueña.

    Monitoreo oficial y operativo de emergencia

    El Gobierno de Catamarca y las fuerzas de seguridad locales mantienen un monitoreo permanente sobre la evolución del fenómeno climático en el oeste provincial.

    Las autoridades descartaron una apertura inmediata de los caminos cordilleranos y recomendaron a la población evitar cualquier desplazamiento hacia la zona afectada.

    Por el momento, los trabajadores mineros continúan en óptimas condiciones de resguardo dentro del yacimiento.

    La reactivación de las labores extractivas y la evacuación del personal dependerán de la partida de las máquinas viales para el despeje de las calzadas una vez que ceda el viento blanco.

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