    • 21 de julio de 2026 - 22:45

    Hallaron a una mujer asesinada y a su pareja ahorcada: investigan un femicidio seguido de suicidio

    El hecho fue descubierto por su hija que al regresar a la casa encontró a su madre muerta y, minutos después, los policías hallaron sin vida a su padre.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un presunto femicidio seguido de suicidio conmociona a la localidad misionera de San Antonio. Una mujer de 40 años fue encontrada asesinada dentro de su casa y su pareja apareció ahorcada en un galpón de la misma propiedad. El hecho ocurrió en la zona de Piñalito Norte, y fue descubierto cerca de las 22 del domingo.

    Leé además

    hallaron muerto a un nene de 3 anos horas despues de que su papa se lo llevara sin permiso

    Hallaron muerto a un nene de 3 años horas después de que su papá se lo llevara sin permiso
    El hombre se encuentra en estado crítico en el Hospital Rawson. 

    Un motociclista de 26 años lucha por su vida tras chocar con un camión en Capital

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Según la reconstrucción inicial, la hija de la pareja, una adolescente de 17 años, volvió a la casa y se encontró con una terrible escena: su madre de 40 años, identificada como Sandra Beatriz Bilau, estaba tendida con múltiples disparos sobre la cama y ya no tenía signos vitales.

    En medio de la desesperación, la joven llamó de inmediato a la Policía para alertar sobre lo sucedido.

    Cuando los efectivos llegaron al lugar confirmaron la muerte de la mujer y, al inspeccionar el predio, encontraron a Edgardo Luis Schott, de 45 años y padre de la adolescente, colgado de una soga en un galpón ubicado dentro de la misma propiedad.

    De acuerdo con el informe preliminar del médico policial, Bilau presentaba lesiones compatibles con disparos de arma de fuego, mientras que el hombre habría muerto por asfixia.

    Sin embargo, por orden del juzgado que interviene en la causa, ambos cuerpos serán sometidos a autopsias para determinar con precisión las causas de las muertes y reconstruir la mecánica del hecho.

    Durante las pericias realizadas en la vivienda, los investigadores secuestraron una escopeta calibre 32 de sistema tiro a tiro, un rifle calibre .22, seis cartuchos calibre 32 sin detonar y tres vainas servidas del mismo calibre. Todo el material será sometido a pericias balísticas y científicas.

    En el lugar trabajaron peritos de la Dirección General de Policía Científica junto con el médico policial. La causa fue caratulada de manera provisoria como un presunto femicidio seguido de suicidio y la investigación continúa para esclarecer cómo ocurrió el hecho.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    alarma en catamarca: mineros quedaron aislados por un temporal de nieve y viento con rafagas de 170 km/h

    Alarma en Catamarca: mineros quedaron aislados por un temporal de nieve y viento con ráfagas de 170 km/h

    Por Redacción Diario de Cuyo
    brutal crimen en cordoba: discutia con su pareja y su hijastro lo mato de una punalada

    Brutal crimen en Córdoba: discutía con su pareja y su hijastro lo mató de una puñalada

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el femicida de cordoba admitio ante la justicia que incumplia las medidas impuestas tras su condena por violencia

    El femicida de Córdoba admitió ante la Justicia que incumplía las medidas impuestas tras su condena por violencia

    Por Redacción Diario de Cuyo
    cayo el hombre acusado de atropellar y matar a una mujer en rawson: se entrego tras un intenso operativo policial

    Cayó el hombre acusado de atropellar y matar a una mujer en Rawson: se entregó tras un intenso operativo policial

    Por Redacción Diario de Cuyo