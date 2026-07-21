    • 21 de julio de 2026 - 18:28

    Hallaron muerto a un nene de 3 años horas después de que su papá se lo llevara sin permiso

    La policía de Memphis investiga la muerte del niño desaparecido Joseph Martínez, de 3 años; su padre lo retiró sin permiso y volvió a la vivienda sin él.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La policía de Memphis abrió una investigación tras haber hallado sin vida de un nene de 3 años que había sido reportado como menor desaparecido luego de que su padre biológico se lo llevara de la casa familiar sin autorización, según informó el Departamento de Policía (MPD) en la mañana del pasado lunes.

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    El MPD detalló que el menor fue retirado esa mañana de una vivienda en la cuadra 3200 de Southbridge Street, en Parkway Village, por su padre biológico y sin permiso de los convivientes, lo que originó la difusión de una alerta por niño desaparecido.

    Según el MPD, el hombre regresó a la casa poco antes de las 8 a.m., pero volvió sin el pequeño. Dos horas después, cerca de las 10 a.m., la policía levantó la vigilancia pública; la agencia comunicó que la cancelación no aclaraba si el niño había sido hallado en buen estado, lo que generó más preguntas.

    Hallazgo y pesquisa

    La pesquisa obtuvo un dato que ubicó al menor en la cuadra 100 de North Front Street. Al llegar, los uniformados encontraron al nene de 3 años sin vida en el lugar. Fuentes policiales informaron que la escena está vinculada a la investigación de homicidio, aunque no se especificaron detalles sobre el hallazgo ni quién dio el aviso.

    Nuestra cadena hermana, Action News 5, difundió imágenes de la cinta en la escena y del trabajo de los investigadores en North Second Street, cerca de Plum Avenue. El MPD confirmó que esa locación está ligada a la investigación por homicidio, sin precisar de qué forma ni cuál sería la causa del fallecimiento.

    Por ahora, las autoridades mantienen la pesquisa en curso y no informaron la causa del deceso del nene de 3 años. El MPD pidió a la comunidad cualquier dato que pueda ayudar a la investigación. Action News 5 continúa recabando datos y fuentes locales trabajan junto a la policía para esclarecer el episodio que enluta a la comunidad de Memphis.

    La familia del niño desaparecido aún no brindó declaraciones públicas, según los registros consultados. Las autoridades no han realizado detenciones vinculadas al caso y solicitan paciencia mientras se procesan pruebas forenses. Se espera que el MPD actualice los detalles cuando se determine la causa del fallecimiento y se avance con la pesquisa.

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