Hallaron muerto a un nene de 3 años horas después de que su papá se lo llevara sin permiso

La policía de Memphis investiga la muerte del niño desaparecido Joseph Martínez, de 3 años; su padre lo retiró sin permiso y volvió a la vivienda sin él.

La policía de Memphis abrió una investigación tras haber hallado sin vida de un nene de 3 años que había sido reportado como menor desaparecido luego de que su padre biológico se lo llevara de la casa familiar sin autorización, según informó el Departamento de Policía (MPD) en la mañana del pasado lunes.

El MPD detalló que el menor fue retirado esa mañana de una vivienda en la cuadra 3200 de Southbridge Street, en Parkway Village, por su padre biológico y sin permiso de los convivientes, lo que originó la difusión de una alerta por niño desaparecido.

Según el MPD, el hombre regresó a la casa poco antes de las 8 a.m., pero volvió sin el pequeño. Dos horas después, cerca de las 10 a.m., la policía levantó la vigilancia pública; la agencia comunicó que la cancelación no aclaraba si el niño había sido hallado en buen estado, lo que generó más preguntas.

Hallazgo y pesquisa La pesquisa obtuvo un dato que ubicó al menor en la cuadra 100 de North Front Street. Al llegar, los uniformados encontraron al nene de 3 años sin vida en el lugar. Fuentes policiales informaron que la escena está vinculada a la investigación de homicidio, aunque no se especificaron detalles sobre el hallazgo ni quién dio el aviso.

Nuestra cadena hermana, Action News 5, difundió imágenes de la cinta en la escena y del trabajo de los investigadores en North Second Street, cerca de Plum Avenue. El MPD confirmó que esa locación está ligada a la investigación por homicidio, sin precisar de qué forma ni cuál sería la causa del fallecimiento.