    • 21 de julio de 2026 - 18:23

    Investigan muerte de turista que fue hallado sin vida en pleno centro

    El dramático episodio ocurrió en inmediaciones a la Plaza 9 de Julio y fue presenciado por varios peatones.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Momentos de conmoción se vivieron el lunes por la tarde en pleno centro de la ciudad de Salta, donde un turista se descompensó mientras caminaba y murió en la vía pública. La Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento.

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    El episodio se registró entre las 19.30 y las 20 a pocos metros de la Plaza 9 de Julio, una de las zonas más transitadas de la capital provincial. Según relataron testigos, el turista, que sería un ciudadano paraguayo, caminaba por el lugar cuando sufrió una repentina descompensación y cayó al suelo.

    La dramática escena fue advertida por los propios transeúntes, quienes dieron aviso de inmediato al sistema de emergencias 911. Mientras esperaban la llegada de la ambulancia, una médica que se caminaba casualmente por la zona intervino de inmediato para asistir a la víctima y comenzó a brindarle los primeros auxilios y maniobras de reanimación.

    Minutos después, personal del Sistema de Asistencia Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) arribó al lugar y que continuó con las tareas de reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados durante varios minutos, los médicos confirmaron el fallecimiento del hombre. Las primeras versiones indican que habría sufrido un paro cardiorrespiratorio, según informó Que Pasa Salta.

    Tras constatar el deceso, efectivos policiales preservaron la escena para permitir el trabajo de los investigadores. Tal como establece el protocolo en este tipo de casos, se dio intervención al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), cuyos peritos realizaron las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las causas de la muerte.

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    Médicos del SAMEC confirmaron que el turista murió en el lugar.

    Con el correr de las horas, trascendió que la víctima sería un ciudadano paraguayo que se encontraba de visita en Salta. Hasta el momento, su identidad no fue difundida oficialmente mientras avanzan las actuaciones judiciales.

    Los investigadores también analizarán las cámaras de seguridad ubicadas en la zona para reconstruir los últimos minutos del hombre antes de la descompensación y establecer si existió algún otro factor que pudiera haber influido en el desenlace. Mientras tanto, la causa permanece en manos de la Fiscalía de turno, que continúa con la investigación.

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