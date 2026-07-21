    • 21 de julio de 2026 - 13:27

    En Rawson: aprehendieron a un joven con pedido de captura tras un robo en una vivienda

    El sospechoso, de 22 años, fue localizado en una casa del barrio Cruce de los Andes. La Policía recuperó el celular sustraído.

    El celular Samsung A06 sustraído fue recuperado durante un rastrillaje en el fondo de la vivienda donde detuvieron al sospechoso.
    El celular Samsung A06 sustraído fue recuperado durante un rastrillaje en el fondo de la vivienda donde detuvieron al sospechoso.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un joven de 22 años que tenía un pedido de captura vigente fue aprehendido este lunes luego de un robo ocurrido en una vivienda del barrio Cruce de los Andes, en Rawson. Durante el procedimiento, la Policía también logró recuperar el teléfono celular sustraído.

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    El operativo fue realizado por efectivos de la Unidad Coordinadora Quinto Cuartel, quienes entrevistaron a la propietaria de la casa afectada, una mujer de 29 años.

    Según relató la damnificada, dos sujetos ingresaron a su domicilio a través de un ventanal ubicado en la parte trasera y sustrajeron un celular Samsung A06. Cuando la mujer intentó impedir el robo, se produjo un forcejeo y los sospechosos escaparon.

    La víctima indicó que los individuos ingresaron posteriormente a una vivienda ubicada en la Manzana G del mismo barrio. Con esa información, los policías se trasladaron hasta el segundo domicilio y, con la autorización de su propietaria, ingresaron al inmueble.

    En el interior fue aprehendido un joven identificado como Frías López, de 22 años. Al consultar sus antecedentes mediante el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, los efectivos constataron que tenía un pedido de captura vigente emitido por el Juzgado de Ejecución Penal.

    En paralelo, los uniformados realizaron un rastrillaje por los fondos de la propiedad. Durante la búsqueda encontraron el Samsung A06 denunciado como robado, que estaba en la esquina noroeste del patio.

    El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras se iniciaron las actuaciones correspondientes por el robo y por el requerimiento judicial que pesaba en su contra.

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