Rawson: atacó de forma brutal a su hermano con un fierro, lo mandaron a la cárcel

Pedro Mauricio Salas fue condenado a tres meses de prisión efectiva tras admitir su responsabilidad en un violento ataque contra su hermano , con quien convivía en el mismo domicilio , en Rawson . La pena fue impuesta mediante un juicio abreviado por el delito de lesiones leves .

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La investigación fue llevada adelante por la fiscal Claudia Ruiz , subrogada por el doctor Alberto Martínez , con la intervención de la ayudante fiscal Silvina Zogbe .

Según la causa, Salas y la víctima, que es su hermano, compartían la misma vivienda . En ese contexto de convivencia, el imputado ejercía violencia física y amenazas de muerte de manera reiterada , generando un constante estado de temor en el denunciante y en otros integrantes de la familia.

El hecho ocurrió el 27 de agosto de 2024, alrededor de las 11 , cuando ambos se encontraban en el fondo de la vivienda . Mientras la víctima limpiaba el lugar y Salas regaba unas plantas, comenzaron a discutir.

De acuerdo con la investigación, el imputado intentó golpear a su hermano con los puños. Aunque no logró impactarlo, la víctima retrocedió y cayó al piso. En ese momento, Salas comenzó a darle patadas en ambas piernas.

Luego tomó un fierro redondo de aproximadamente un metro de largo, con el que golpeó a su hermano en la costilla izquierda, el pecho y el codo izquierdo, cuando la víctima levantó los brazos para protegerse.

Tras la agresión, el hombre logró levantarse y se dirigió a la Comisaría Sexta, donde radicó la denuncia.

La condena

El 16 de julio de 2026, durante la audiencia de control de detención y formalización de la investigación penal preparatoria, realizada tras hacerse efectiva una orden de captura que pesaba sobre el acusado, la Fiscalía y la defensa acordaron resolver el caso mediante un juicio abreviado.

Como resultado, Pedro Mauricio Salas fue condenado a tres meses de prisión efectiva, que deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial, al ser declarado autor penalmente responsable del delito de lesiones leves, previsto en el artículo 89 del Código Penal Argentino.