Tragedia en Rawson: liberaron a los dos sospechosos tras nuevas pericias

La investigación por la muerte de Cintia Johana Ortega, la mujer de 38 años que falleció tras ser atropellada en el lateral de Ruta 40, en Rawson, dio un giro inesperado. Luego de nuevas pericias y del análisis de las pruebas reunidas, la Justicia ordenó la liberación de los dos hombres que habían sido detenidos y ahora concentra la búsqueda en el verdadero conductor que escapó tras el siniestro.

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En un primer momento, los investigadores habían secuestrado un Chevrolet Corsa Classic, al considerar que coincidía con las características del vehículo involucrado en el hecho . Sin embargo, los estudios realizados en las últimas horas determinaron que ese automóvil no fue el que embistió a Ortega.

Según trascendió, las primeras tareas investigativas habían arrojado una coincidencia parcial, ya que se trataba del mismo modelo y color. No obstante, un análisis más detallado de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad permitió detectar diferencias en la pintura del vehículo registrado en la escena y el que había sido incautado.

A esa prueba se sumó un elemento que terminó de desvincular a los dos sospechosos. Los investigadores comprobaron que ambos habían realizado un llamado al CISEM unos 20 minutos antes del atropello fatal. En esa comunicación informaron que el auto en el que se movilizaban había sufrido un desperfecto mecánico por falta de batería y solicitaron asistencia.

Además, cuando fueron interceptados por la Policía, ambos vestían ropa de trabajo y manifestaron que se dirigían a cumplir con su jornada laboral cuando quedaron varados. Con esos elementos, la UFI de Delitos Especiales dispuso su liberación al considerar que no existían pruebas que los vincularan con el hecho.

Tras descartar esa línea investigativa, la Fiscalía y la Policía retomaron el análisis de las cámaras de seguridad para intentar identificar al Chevrolet Corsa Classic blanco que sí habría participado del siniestro y localizar al conductor que huyó sin asistir a la víctima.

El objetivo ahora es reconstruir el recorrido del vehículo y establecer quién manejaba al momento del impacto.

Cómo ocurrió el hecho

El siniestro ocurrió minutos antes de las 6 de la mañana del lunes, sobre el lateral este de Ruta 40 (General Mosconi), entre calle Putaendo y callejón Astroja, en Rawson.

De acuerdo con la investigación, Cintia Johana Ortega caminaba en dirección norte-sur cuando fue embestida desde atrás por un automóvil que circulaba en el mismo sentido.

El conductor escapó sin detenerse a auxiliarla y desde entonces permanece prófugo. La mujer murió como consecuencia de las graves lesiones sufridas.