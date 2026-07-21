[VIDEO] Así escapaba el conductor que atropelló y mató a una mujer en Rawson

Un video incorporado a la investigación muestra los segundos posteriores al trágico siniestro vial ocurrido en Rawson, donde una mujer, Cintia Johana Ortega, de 38 años, perdió la vida tras ser atropellada por un vehículo que escapó del lugar.
El Ministerio Público Fiscal dio a conocer un video posterior a la tragedia, en el que se ve que el conductor no disminuye en ningún momento la marcha tras arrollar a la víctima.
Un video incorporado a la investigación muestra los segundos posteriores al trágico siniestro vial ocurrido en Rawson, donde una mujer, Cintia Johana Ortega, de 38 años, perdió la vida tras ser atropellada por un vehículo que escapó del lugar.
Las imágenes no registran el momento del impacto, pero sí permiten observar cómo un automóvil blanco continúa su marcha sin detenerse, mientras varias personas que se encontraban en las inmediaciones corren para asistir a la víctima, que había quedado tendida sobre la calzada.
El registro audiovisual pasó a formar parte de la investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, con el fiscal Iván Grassi a la cabeza, aunque hasta el momento no permitió identificar con precisión al conductor que protagonizó el hecho.
En una rueda de prensa, Grassi explicó que las dos personas detenidas pocas horas después del siniestro fueron liberadas porque los avances de la investigación generaron serias dudas sobre su participación.
Según detalló, ambos habían sido arrestados luego de un operativo policial, ya que los testigos mencionaban la participación de un automóvil blanco, compatible con un Chevrolet Corsa o un Ford Escort.
Sin embargo, con el correr de las horas aparecieron elementos que modificaron el escenario.
El fiscal indicó que las pericias sobre una pieza automotriz encontrada en el lugar del hecho sólo arrojaron una coincidencia parcial con el vehículo secuestrado. A eso se sumó un dato considerado clave: se comprobó que 20 minutos antes del accidente los ocupantes del vehículo ya se encontraban en la zona de El Médano, en Pocito, solicitando ayuda policial porque el auto se había averiado y no arrancaba.
No obstante, aclaró que siguen vinculadas a la causa, ya que todavía restan nuevas pericias sobre el vehículo. De todos modos, remarcó que actualmente cuentan con el beneficio de la duda, ya que además las cámaras muestran diferencias en la pintura entre el auto buscado y el secuestrado.
Mientras tanto, la investigación sigue enfocada en identificar al conductor que escapó tras el siniestro vial.
Grassi explicó que las condiciones climáticas jugaron en contra de la pesquisa, ya que al momento del hecho llovía, había poca iluminación y eso afectó la calidad de las imágenes de las cámaras de seguridad.
Por ese motivo, confirmó que durante esta jornada continúan relevando nuevas cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, y analizando todo el material disponible.
Además, volvió a solicitar la colaboración de la comunidad para dar con el responsable.
El fiscal pidió que cualquier persona que tenga información la comunique al 911 o directamente a la Unidad Fiscal, e hizo un llamado especial a talleres de chapa y pintura y a vendedores de automóviles, para que informen de inmediato si alguien intenta reparar o comercializar un Chevrolet Corsa Classic blanco con daños compatibles con el siniestro.
Finalmente, Grassi advirtió que el conductor está agravando su situación procesal al mantenerse prófugo.