Video sensible: queman a un hombre en posible ajuste narco en Fuerte Apache

Un escenario de extrema violencia conmocionó este lunes por la tarde a los vecinos del barrio Ejército de los Andes, popularmente conocido como Fuerte Apache , en la localidad bonaerense de Ciudadela , por un macabro hallazo de un hombre incinerado.

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El cuerpo de un joven calcinado y con un presunto impacto de bala en la cabeza fue descubierto en medio de lo que la Justicia sospecha que se trataría de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico .

El hallazgo se registró alrededor de las 15:30 hs en el Nudo 6 del complejo habitacional , ubicado en el partido de Tres de Febrero. Según confirmaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, el cadáver correspondería a un hombre de entre 25 y 30 años de edad.

La alerta original se encendió cuando una dotación de los Bomberos Voluntarios del Cuartel Central de Ciudadela se desplazó de urgencia hacia el Nudo 6 para extinguir un foco de incendio que se había declarado en la vía pública.

Al arribar al lugar, los bomberos se toparon con una escena dantesca: las llamas consumían un carro de mano dentro del cual yacía el cuerpo de la víctima.

Tras apagar el fuego rápidamente para evitar que se propagara hacia contenedores linderos, el personal de bomberos dio aviso inmediato a la Policía Bonaerense, que perimetró la zona para preservar las pruebas.

MATAN Y PRENDEN FUEGO A PRESUNTO NARCO EN FUERTE APACHE pic.twitter.com/Nzh04JUEcK — Vía País (@ViaBsAscomar) July 14, 2026

Guerra narco por el control territorial: la principal hipótesis

De acuerdo con las primeras reconstrucciones de medios locales, el violento episodio estaría directamente relacionado con un brutal tiroteo que se desató el domingo por la noche en el interior del barrio. Testigos y fuentes de la investigación señalan que el enfrentamiento armado se produjo en el marco de una disputa territorial por el negocio de la venta de estupefacientes en el sector.

La causa quedó provisoriamente caratulada como "Averiguación de causales de muerte (Homicidio)", bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.° 7 del Departamento Judicial de San Martín. En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Dirección Delegada de Investigaciones (DDI) y peritos de la Policía Científica, a la espera de los resultados de la autopsia que confirme la identidad de la víctima y la mecánica de su deceso.