Encontraron dos cuerpos en el "canal de la muerte": las identidades

Un hombre y una mujer fueron encontrados muertos en distintos sectores del canal derivador de riego de Perico, conocido popularmente como el “canal de la muerte” en Jujuy, y la Justicia busca determinar las causas de los decesos.

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La información fue confirmada por la oficial Lorena Choque, de la Policía de la Provincia, quien indicó que fueron los propios familiares quienes se presentaron ante las autoridades para acreditar el vínculo entre ambas personas y ratificar que eran pareja.

La mujer fue identificada oficialmente como Liz Daniela Vargas Coraite , de 35 años y vecina de Perico. Su cuerpo fue rescatado el sábado en la compuerta de la Finca Lamas, en Alto Verde.

Un día antes, el viernes por la tarde, había sido encontrado el cadáver de Sandro Vilca , de 37 años, en el paraje rural Los Lapachos, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional “Horacio Guzmán”. De acuerdo con la información oficial brindada al medio Jujuy al momento, presentaba una lesión en la cabeza.

Con el avance de la pesquisa, la causa dejó de estar a cargo de las seccionales 58 y 60 de Perico y pasó íntegramente a la División Homicidios de la Brigada de Investigaciones, bajo la dirección de la fiscalía de la doctora Calderón.

Durante este lunes, ambos cuerpos fueron sometidos a estudios médico-forenses en la morgue judicial de Alto Comedero. Desde la fuerza de seguridad precisaron que la autopsia del hombre fue programada para la mañana, mientras que la correspondiente a la mujer se realizó durante la tarde.

Los investigadores intentan responder dos interrogantes centrales para orientar la causa. Por un lado, buscan establecer las causas exactas de los fallecimientos y determinar si la lesión en la cabeza que presentaba el hombre fue anterior a su caída al canal o si se produjo como consecuencia del arrastre del cuerpo por el cauce de cemento.

Además, los peritos procuran determinar la data y el momento de las muertes para reconstruir las últimas horas de vida de la pareja y establecer qué ocurrió antes de que ambos fueran encontrados sin vida.

Mientras avanzan las pericias, la Justicia también tomó testimonios a personas del entorno de las víctimas. Los resultados de los informes forenses serán determinantes para establecer si se trató de una tragedia accidental o si la investigación deberá orientarse hacia un posible hecho criminal de mayor gravedad.