    • 14 de julio de 2026 - 11:49

    Estafas con billeteras virtuales: pagó $1.200 por una compra de $320.300 y quedó detenida

    La operación ocurrió en Santa Lucía. La vendedora detectó la enorme diferencia al revisar el dinero recibido y llamó a la Policía.

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    Una operación comercial en Santa Lucía terminó con una mujer detenida y volvió a poner el foco sobre las estafas con billeteras digitales. La acusada habría acordado una compra por $320.300, pero la damnificada constató que en su cuenta solamente habían ingresado $1.200.

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    El procedimiento se desarrolló en una vivienda del Loteo Angelita, después de que la vendedora advirtiera que el monto recibido no coincidía con el precio pactado. Ante la diferencia de $319.100, decidió comunicarse con la Policía.

    Efectivos de la Comisaría 29ª llegaron al domicilio y entrevistaron a las dos partes. Según la información policial, la compradora, de 39 años, no pudo explicar por qué había transferido una suma tan inferior ni acreditar el pago completo de la operación.

    También habría manifestado que no tenía consigo el teléfono celular desde el cual realizaba sus operaciones bancarias. Finalmente, los uniformados la aprehendieron y secuestraron un dispositivo que será sometido a pericias para reconstruir los movimientos realizados.

    La causa quedó a disposición de la UFI Flagrancia, que deberá analizar la evidencia y determinar qué responsabilidad penal le corresponde a la acusada.

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    Antes de entregar un producto o dar por cerrado un pago, conviene controlar:

    • Que el dinero figure acreditado en la propia cuenta, no solamente en el teléfono del comprador.
    • Que el monto recibido sea exactamente el acordado.
    • Que coincidan el nombre del titular, la fecha y la hora de la operación.
    • Que la transferencia no aparezca como pendiente, programada o rechazada.
    • Que el comprobante provenga de la aplicación oficial y no sea solo una captura enviada por mensaje.
    • Que no exista presión para entregar rápidamente el producto sin hacer la revisión.

    También es recomendable conservar conversaciones, datos del comprador, comprobantes, publicaciones y cualquier otro elemento relacionado con la venta. En caso de detectar una maniobra sospechosa, no se debe entregar el producto y conviene comunicarse inmediatamente con la entidad financiera y realizar la denuncia.

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