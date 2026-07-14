Estafas con billeteras virtuales: pagó $1.200 por una compra de $320.300 y quedó detenida

La operación ocurrió en Santa Lucía. La vendedora detectó la enorme diferencia al revisar el dinero recibido y llamó a la Policía.

Una operación comercial en Santa Lucía terminó con una mujer detenida y volvió a poner el foco sobre las estafas con billeteras digitales. La acusada habría acordado una compra por $320.300, pero la damnificada constató que en su cuenta solamente habían ingresado $1.200.

El procedimiento se desarrolló en una vivienda del Loteo Angelita, después de que la vendedora advirtiera que el monto recibido no coincidía con el precio pactado. Ante la diferencia de $319.100, decidió comunicarse con la Policía.

Efectivos de la Comisaría 29ª llegaron al domicilio y entrevistaron a las dos partes. Según la información policial, la compradora, de 39 años, no pudo explicar por qué había transferido una suma tan inferior ni acreditar el pago completo de la operación.

También habría manifestado que no tenía consigo el teléfono celular desde el cual realizaba sus operaciones bancarias. Finalmente, los uniformados la aprehendieron y secuestraron un dispositivo que será sometido a pericias para reconstruir los movimientos realizados.

La causa quedó a disposición de la UFI Flagrancia, que deberá analizar la evidencia y determinar qué responsabilidad penal le corresponde a la acusada.