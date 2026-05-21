Cuatro claves para no ser víctima de las estafas vinculadas a inversiones, de la mano de un especialista sanjuanino

En San Juan cada vez hay más denuncias por falsas plataformas virtuales de inversión . Ejemplo de ello es el caso de dos sanjuaninos que aseguraron haber perdido 20 millones de pesos tras caer en la trampa de supuestos asesores financieros de Academia de Vandguard Group. Realizar distintas inversiones no debe representar un riesgo financiero para la persona, pero a veces el desconocimiento lleva a quedar en manos de delincuentes. Para evitar esto, un especialista sanjuanino comparte cuatro claves que ayudarán a aclarar el panorama y evitar ser víctima de un delito.

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Mariano Cáceres es especialista en economía y cuenta con un magister en finanza. Integrante de Fórmula Asesores Financieros, compartió con DIARIO DE CUYO cuatro claves fundamentales para tener en cuenta antes de realizar una inversión financiera.

La CNV (Comisión Nacional de Valores) es un organismo que se encarga de la regulación, supervisión, promoción y desarrollo del mercado de capitales. es el organismo público y autárquico encargado de regular, supervisar, fiscalizar y promover el mercado de capitales. Su función principal es asegurar la transparencia del sistema financiero, el correcto funcionamiento de la bolsa y proteger a los inversores.

“Lo primero que deben ver es que se trate de una institución que esté regulada por la CNV, con alguna categoría de agente, tanto la institución como la persona que esté asesorando. Hay un registro que la persona puede consultar ante cualquier duda”, detalló Cáceres.

Sobre este punto, Cáceres explica: “Siempre y en todo lugar uno tiene que evaluar cuál es el rendimiento y el riesgo que ofrecen. Cuando ofrecen rendimiento por encima del mercado, hay dos alternativas: se corre mucho riesgo o es un indicador de alerta. Si me dicen que no corro riesgo y tengo un retorno por encima del mercado, seguro hay algo raro o es una estafa”.

Para tener una idea, el mercado en promedio tiene un rendimiento de 8 a 9 puntos por dólares anuales para alguien que asume riesgos, es decir, que tiene un perfil de inversor agresivo; por su parte para alguien con perfil de riesgo conservador a moderado, el rendimiento ronda los 3 a 4 puntos anuales en dólares. A la hora de pensar en una tasa de rendimiento en pesos, generalmente lo más razonable es que se ubique levemente por encima del plazo fijo que es cercano al 20% anual.

Esto implica que si un agente inversor ofrece un negocio cuyo rendimiento supera ampliamente estos valores, y además destaca que no habrá riesgo de pérdida, es mejor dudar o asesorarse con especialistas en la materia para evitar ser víctima de una estafa.

Conocer el mercado

No es necesario contar con un magister en finanzas para conocer y entender el mercado como los instrumentos en los que se está invirtiendo. Cáceres destaca que si bien una de las principales sugerencias que realizan los especialistas es que la persona que va a invertir se asesore con una persona idónea, no por ello debe desconocer qué sucederá con su dinero.

“Se tiene que entender en qué se invierte el dinero, al menos contar con una noción general, independientemente de si se tiene o no un asesor”, remarcó el especialista.

No creer todo lo que llega como buena publicidad

En menos de una semana, dos sanjuaninos denunciaron haber perdido cerca de 20 millones de pesos luego de ingresar a aplicaciones financieras promocionadas a través de grupos de WhatsApp, donde les prometían importantes ganancias económicas. Esto sin duda es una señal de alarma.

Sobre este punto, Cáceres destaca que muchas veces la publicidad que llega por redes sociales no es confiable al 100%, por lo que en una primera instancia se tienen que considerar los puntos anteriores. No acceder a cualquier link que llega por WhatsApp antes de chequear la fiabilidad del sitio es crucial.

“Quien esté analizando en invertir tiene que entender que no es fácil obtener rendimiento por encima del mercado, no es lo normal. Nadie se puede hacer millonario de la noche a la mañana y siempre es recomendable asesorarse antes de realizar cualquier acción con el dinero, para no terminar perdiendo”, finalizó Mariano Cáceres, integrante de Fórmula Asesores Financieros.