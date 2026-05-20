Capital avanza con la descentralización: las uniones vecinales cobrarán las tasas municipales

En un paso clave hacia la modernización de la gestión pública y la cercanía con el vecino, Capital puso en marcha el nuevo Régimen de Descentralización Administrativa. La iniciativa busca optimizar la gestión y la cobranza de las tasas municipales, sumando el compromiso activo de las uniones vecinales e instituciones intermedias del departamento.
El marco legal de esta medida nació de un proyecto impulsado por el Departamento Ejecutivo Municipal y transformado en ley local por el Concejo Deliberante bajo la Ordenanza N° 14160.
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El municipio de Capital firmó convenio con 7 instituciones intermedias para el nuevo Régimen de Descentralización Administrativa.
Durante la mañana de hoy, la Sala de Cuadros del Palacio Municipal fue el escenario donde se formalizó la firma de los primeros convenios y Actas de Adhesión. El acto estuvo encabezado por la intendenta de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, quien estuvo acompañada por concejales, secretarios y directores del Ejecutivo municipal, además de los representantes vecinales.
Transparencia y beneficio para los barrios de Capital
El funcionamiento del régimen establece un sistema de beneficio mutuo y control estricto:
- Retribución del 10%: las entidades participantes colaborarán activamente en el cobro de las tasas de los vecinos de su sector y, a cambio de este servicio, percibirán un 10% de lo recaudado, fondos que podran oxigenar las finanzas de las uniones vecinales.
- Control y transparencia: todo el dinero recaudado se depositará de forma directa en la cuenta del municipio. Además, las uniones vecinales tendrán la obligación de emitir los comprobantes de pago correspondientes y presentar informes y rendiciones de cuentas de manera mensual.
- Requisito excluyente: para garantizar la legalidad del proceso, las instituciones deben contar con su personería jurídica vigente.
"Buscamos una administración más cercana, participativa y eficiente", destacaron desde el municipio durante la firma.
Las primeras instituciones en sumarse
En esta primera etapa de implementación, fueron siete las entidades que firmaron su adhesión al régimen:
- Unión Vecinal de Fomento Barrio Residencial Tulum
- Unión Vecinal Barrio Carolina II
- Unión Vecinal Barrio Parque Universitario
- Unión Vecinal Barrio Frondizi
- Unión Vecinal Domingo Faustino Sarmiento de Concepción
- Asociación Civil Unión Vecinal Barrio Santa Teresita
- Unión Vecinal Barrio del Carmen
- Unión Vecinal Barrio FUVA
Con este despliegue territorial, Capital apuesta a que el vecino no sólo tenga un punto de pago más cercano a su casa, sino que también vea reflejado el esfuerzo de sus tasas directamente en el fortalecimiento de la institución que representa a su propio barrio.