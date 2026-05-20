Capital avanza con la descentralización: las uniones vecinales cobrarán las tasas municipales

En un paso clave hacia la modernización de la gestión pública y la cercanía con el vecino, Capital puso en marcha el nuevo Régimen de Descentralización Administrativa . La iniciativa busca optimizar la gestión y la cobranza de las tasas municipales, sumando el compromiso activo de las uniones vecinales e instituciones intermedias del departamento.

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El marco legal de esta medida nació de un proyecto impulsado por el Departamento Ejecutivo Municipal y transformado en ley local por el Concejo Deliberante bajo la Ordenanza N° 14160 .

Durante la mañana de hoy, la Sala de Cuadros del Palacio Municipal fue el escenario donde se formalizó la firma de los primeros convenios y Actas de Adhesión. El acto estuvo encabezado por la intendenta de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar , quien estuvo acompañada por concejales, secretarios y directores del Ejecutivo municipal, además de los representantes vecinales.

El municipio de Capital firmó convenio con 7 instituciones intermedias para el nuevo Régimen de Descentralización Administrativa.

El funcionamiento del régimen establece un sistema de beneficio mutuo y control estricto:

"Buscamos una administración más cercana, participativa y eficiente", destacaron desde el municipio durante la firma.

Las primeras instituciones en sumarse

En esta primera etapa de implementación, fueron siete las entidades que firmaron su adhesión al régimen:

Unión Vecinal de Fomento Barrio Residencial Tulum

Unión Vecinal Barrio Carolina II

Unión Vecinal Barrio Parque Universitario

Unión Vecinal Barrio Frondizi

Unión Vecinal Domingo Faustino Sarmiento de Concepción

Asociación Civil Unión Vecinal Barrio Santa Teresita

Unión Vecinal Barrio del Carmen

Unión Vecinal Barrio FUVA

Con este despliegue territorial, Capital apuesta a que el vecino no sólo tenga un punto de pago más cercano a su casa, sino que también vea reflejado el esfuerzo de sus tasas directamente en el fortalecimiento de la institución que representa a su propio barrio.