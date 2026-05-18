El acusado de abusar de una menor durante una entradera ya había sido investigado por un hecho similar este año

El caso que conmociona a San Juan por el presunto abuso sexual de una menor de 13 años durante una violenta entradera en Concepción tiene un dato que agrava aún más el perfil de uno de los acusados : Agustín Emanuel Vila ya había sido investigado este mismo año por un episodio de similares características .

Vila y Juan Valentín Tello Giménez son los dos detenidos adultos que tiene la causa. También hay un menor investigado y otro mayor prófugo. Este lunes, la fiscal Claudia Salica, pidió la prórroga de su detención por 72 horas más mientras se hace la entrevista videograbada a la menor de 13 años en ANIVI para tener su declaración sobre el presunto ultraje y así formalizar por completo los cargos contra los acusados el jueves que viene.

Durante una rueda de prensa, Salica confirmó que Vila ya había sido investigado en otra causa por robo y abuso sexual.

“Sí, había sido investigado por ambos hechos, es más, ha sido condenado por el delito de robo. Lamentablemente por el delito de abuso sexual, la víctima (en este caso mayor de edad) no quiso continuar con la acción y no se pudo llevar a cabo”, explicó la fiscal. “Sí, había sido investigado por ambos hechos, es más, ha sido condenado por el delito de robo. Lamentablemente por el delito de abuso sexual, la víctima (en este caso mayor de edad) no quiso continuar con la acción y no se pudo llevar a cabo”, explicó la fiscal.

La coordinadora de la UFI Delitos contra la Propiedad aclaró además que aquella investigación por abuso no fue cerrada. “Esa causa no está cerrada, pero estamos en stand-by porque estos delitos tienen esto de la revelación tardía y de un proceso que significa un tiempo de espera hasta que la víctima está en condiciones de poder aportar la prueba”, señaló.

Antecedente del acusado Vila

Ese episodio ocurrió durante la madrugada del 14 de enero pasado, en Desamparados, Capital, cuando tres delincuentes armados irrumpieron en un terreno donde había dos viviendas. En una de las casas sorprendieron a una mujer y a su hijo adolescente de 17 años mientras dormían.

Según la investigación, los atacantes maniataron a ambas víctimas con sábanas, les colocaron fundas de almohadas en la cabeza y las mantuvieron cautivas durante unos 40 minutos mientras exigían dinero y recorrían la propiedad buscando objetos de valor.

Durante el asalto, uno de los delincuentes permaneció vigilando a la mujer y al menor apuntándoles con un arma de fuego en la cabeza, mientras los otros dos robaban celulares, una notebook, ropa, zapatillas, dinero en efectivo y otros elementos. Ahí es donde Vila habría aprovechado para abusar sexuamente de la mujer.

Tras escapar por los techos de viviendas vecinas, la Brigada Central logró identificar a los sospechosos mediante cámaras de seguridad de la zona y días después detuvo a Vila y a dos menores de edad.

En aquella causa, Vila terminó imputado y posteriormente condenado a tres años en suspenso por robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, lo que permitió que quede en libertad condicional. La causa por abuso sexual no pudo avanzar debido a que la víctima no quiso hacerse la pericia psicológica. El caso fue remitido a la UFI CAVIG, donde se espera producir la prueba con la denunciante y avanzar con la causa.

Vila y el ataque sexual a una menor

Ahora, el joven de 18 años vuelve a quedar bajo la lupa judicial por otro hecho de extrema violencia ocurrido durante la madrugada del sábado en Concepción.

Según la investigación preliminar, cuatro delincuentes ingresaron a una vivienda donde dormían una mujer junto a sus hijos, un niño de 8 años y una adolescente de 13.

“Ahí los imputados se dividen y uno ataca a la madre respecto de las pertenencias o los efectos patrimoniales, y otro a la niña, y ahí es cuando habría agredido sexualmente”, describió Salica. “Ahí los imputados se dividen y uno ataca a la madre respecto de las pertenencias o los efectos patrimoniales, y otro a la niña, y ahí es cuando habría agredido sexualmente”, describió Salica.

Extraoficialmente trascendió que la menor habría sido obligada a practicar sexo oral a uno de los asaltantes (supuestamente Vila), aunque la fiscal evitó confirmar oficialmente quién fue el autor del abuso hasta que se concrete la Cámara Gesell.

“No lo puedo determinar, eso lo va a decir mañana la niña en Cámara Gesell y de ahí en más veremos”, cerró. “No lo puedo determinar, eso lo va a decir mañana la niña en Cámara Gesell y de ahí en más veremos”, cerró.