    • 18 de mayo de 2026 - 17:30

    Alerta en San Juan: buscan a un hombre desaparecido y piden colaboración para dar con su paradero

    Se llama Rodrigo Olmos Allende y tiene 36 años. Las autoridades solicitaron colaboración de la comunidad para dar con su paradero.

    DFGGGA
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Policía de San Juan y el programa provincial “San Juan Te Busca” difundieron en las últimas horas la búsqueda de Rodrigo Olmos Allende, un hombre de 36 años cuyo paradero es motivo de preocupación para sus familiares y las autoridades provinciales.

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    Olmos Allende mide aproximadamente 1,90 metros, tiene contextura física media, tez trigueña y ojos marrones. Además, presenta cabello corto y ondulado de color castaño, barba corta negra y rostro ovalado.

    Entre las características particulares que podrían ayudar a identificarlo, las autoridades señalaron que posee tatuajes en ambos antebrazos —uno de ellos con el nombre “CIRO”— y un tatuaje borrado en el hombro derecho.

    El pedido de búsqueda fue difundido a través del programa “San Juan Te Busca”. Desde el organismo solicitaron a cualquier persona que pueda aportar datos sobre el paradero de Rodrigo Olmos Allende que se comunique de manera inmediata y anónima al 911.

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