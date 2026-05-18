Alerta en San Juan: buscan a un hombre desaparecido y piden colaboración para dar con su paradero

Se llama Rodrigo Olmos Allende y tiene 36 años. Las autoridades solicitaron colaboración de la comunidad para dar con su paradero.

La Policía de San Juan y el programa provincial “San Juan Te Busca” difundieron en las últimas horas la búsqueda de Rodrigo Olmos Allende, un hombre de 36 años cuyo paradero es motivo de preocupación para sus familiares y las autoridades provinciales.

Olmos Allende mide aproximadamente 1,90 metros, tiene contextura física media, tez trigueña y ojos marrones. Además, presenta cabello corto y ondulado de color castaño, barba corta negra y rostro ovalado.

Entre las características particulares que podrían ayudar a identificarlo, las autoridades señalaron que posee tatuajes en ambos antebrazos —uno de ellos con el nombre “CIRO”— y un tatuaje borrado en el hombro derecho.