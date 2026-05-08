Con alerta por viento, así estará el tiempo en San Juan este viernes 8 de mayo

Según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional, San Juan tendrá un viernes con condiciones mayormente estables y una marcada amplitud térmica, en el inicio de un período con ascenso paulatino de la temperatura.

Para este viernes 8 de mayo se espera una temperatura mínima de 3°C y una máxima de 16°C. Durante la mañana y la tarde el cielo se presentará algo nublado, mientras que hacia la noche aumentará la intensidad del viento.

El informe además anticipa viento predominante del sector sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante el día. Sin embargo, hacia la noche se intensificará, alcanzando entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 78 km/h.

Para el fin de semana, el organismo prevé un descenso de la mínima el sábado, que rondará los 4°C, aunque con una máxima de 12°C. En tanto, desde el domingo comenzará un progresivo aumento de la temperatura, con máximas que podrían alcanzar los 25°C hacia mitad de la próxima semana.

image Pronóstico del tiempo viernes 8 de mayo de 2026.

Alerta por viento Sur en San Juan

9 de Julio - Albardón - Capital - Chimbas - Rawson - Santa Lucía - Zona baja de Pocito - Zona baja de Rivadavia - Zona baja de Sarmiento

La zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos. El resto del área será afectada por vientos del sudoeste rotando al sur, con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h.

Clima de San Juan

El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

Geografía de San Juan

La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.