    • 7 de mayo de 2026 - 17:46

    Martín Llaryora, a solas con DIARIO DE CUYO en la Expo San Juan Minera: "Ser parte de la mesa minera es un hecho central"

    El gobernador cordobés fue elogioso con el desarrollo minero sanjuanino.

    MartínLlaryora, gobernador de la provincia de Córdoba, visitó San Juan en el marco dela Expo Minera San Juan .

    Martín Llaryora, gobernador de la provincia de Córdoba, visitó San Juan en el marco de la Expo Minera San Juan .

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    El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, participó de la Expo Minera San Juan y destacó el rol estratégico de la actividad como motor económico nacional, subrayando la importancia de integrar la industria proveedora regional a la cadena de valor de los nuevos proyectos.

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    En un diálogo exclusivo mantenido con DIARIO DE CUYO, el mandatario cordobés analizó el presente de la industria extractiva y el impacto que genera el desarrollo de los nuevos yacimientos en la estructura productiva del país.

    Para el titular del Ejecutivo cordobés, el crecimiento sostenido de la actividad posiciona al sector en un lugar de privilegio dentro de la matriz económica argentina. "Para nosotros es muy importante el desarrollo minero, primero para la Argentina porque la minería se convierte en uno de los motores más importantes, año tras viene creciendo con los nuevos proyectos. La minería sumada al petróleo y a la energía", sostuvo Llaryora durante su recorrido por la feria.

    Y agregó, “la minería es importante y San Juan descolla como una de la provincias más importantes de la Argentina”.

    El mandatario enfatizó que el país atraviesa un proceso de diversificación donde la minería se acopla a los sectores tradicionales para fortalecer el ingreso de divisas y la generación de empleo. Según su visión, se trata de "nuevos motores que se encienden en la Argentina sumado al agro y la producción". En ese sentido, destacó que el gran desafío para la industria es desarrollar otros sectores, especialmente aquellos capaces de proveer los servicios y los insumos, compitiendo con muchos que vienen de afuera.

    "Ser parte de la mesa minera es un hecho central", dijo el cordobés. "Ser parte de la mesa minera es un hecho central", dijo el cordobés.

    En la misma línea, el gobernador resaltó la relevancia política de los acuerdos regionales, asegurando que ser parte de la mesa minera es un hecho central para las provincias que buscan potenciar sus capacidades industriales a través del soporte logístico y de servicios a los grandes proyectos.

    Finalmente, Llaryora puso de relieve el liderazgo que ha consolidado la provincia anfitriona en el mapa minero regional y global.

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