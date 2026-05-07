Orrego reunió a gobernadores y avanzó en acuerdos clave con Mendoza y Santa Fe

En plena realización de la Expo San Juan Minera 2026, el gobernador Marcelo Orrego encabezó este jueves un encuentro institucional con mandatarios provinciales en las instalaciones de EPSE, en Pocito, donde se abordaron estrategias conjuntas para fortalecer la producción, la integración regional y la cooperación entre provincias.

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De la reunión participaron los gobernadores Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Martín Llaryora, de Córdoba; Claudio Poggi, de San Luis; Carlos Sadir, de Jujuy y Raúl Jalil, de Catamarca. También estuvo present e el ministro del Interior, Diego Santilli , junto a funcionarios del gabinete provincial.

Durante la jornada, las autoridades recorrieron las instalaciones de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) y compartieron una agenda de trabajo enfocada en el desarrollo de políticas regionales para potenciar la competitividad económica, la logística y la sostenibilidad productiva.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la firma de acuerdos estratégicos impulsados por Orrego con las provincias de Santa Fe y Mendoza.

Con Santa Fe, el convenio establece un marco de colaboración industrial, logístico y comercial para integrar a empresas santafesinas a la cadena de valor minera de San Juan. La iniciativa busca aprovechar la experiencia de esa provincia en la provisión de bienes y servicios vinculados a industrias extractivas como el petróleo y el gas.

Además, ambas provincias acordaron promover el intercambio tecnológico, la capacitación conjunta y el fortalecimiento de la conectividad aérea, vial y ferroviaria, con el objetivo de ampliar mercados y mejorar la competitividad regional.

Por otro lado, el acuerdo firmado con Mendoza apunta a reforzar la seguridad y los controles interprovinciales mediante la implementación de un Sistema de Control Integrado en los límites entre ambas jurisdicciones.

El proyecto contempla la construcción y refacción de una Zona de Control Unificado sobre Ruta Nacional 40, en San José, departamento Las Heras, donde funcionarán controles policiales y fitosanitarios en un mismo predio. La obra será financiada de manera conjunta por San Juan y Mendoza.

Asimismo, se prevé la incorporación de cámaras de seguridad y sistemas informáticos para agilizar el intercambio de información y optimizar los controles, beneficiando tanto al transporte de cargas como a quienes circulan diariamente entre ambas provincias.