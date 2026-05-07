    • 7 de mayo de 2026 - 11:18

    Orrego activó la campana que marcó la apertura del mercado bursátil de Toronto en la Expo San Juan Minera 2026

    Es un paso clave para el posicionamiento de San Juan.

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    En el marco de la Expo San Juan Minera 2026, el gobernador Marcelo Orrego participó de la ceremonia “Ring the Bell: TSX Market Opening Ceremony”, una actividad simbólica que representa la apertura de operaciones de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX), uno de los principales mercados de financiamiento minero del mundo.

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    La ceremonia reunió a autoridades, empresarios, ejecutivos del sector minero y representantes del mercado de capitales canadiense, consolidándose como uno de los momentos más destacados del encuentro internacional que se desarrolla en San Juan.

    El tradicional toque de campana marcó el inicio de la jornada bursátil y puso en valor la vinculación entre el mercado financiero canadiense y el desarrollo de proyectos mineros en Argentina, especialmente aquellos orientados a la sostenibilidad y la atracción de inversiones.

    Durante la actividad también participaron representantes de TMX Group, entidad que opera el Toronto Stock Exchange y el TSX Venture Exchange, mercados reconocidos mundialmente por su liderazgo en financiamiento para la industria minera.

    La presencia del gobernador Orrego en esta ceremonia reafirma el posicionamiento de San Juan como uno de los principales destinos de inversión minera del país y fortalece los vínculos internacionales para impulsar el crecimiento de proyectos estratégicos en la provincia.

    La actividad se desarrolló con una importante presencia de delegaciones nacionales e internacionales, en el marco de la Expo San Juan Minera 2026, espacio que promueve el intercambio entre gobiernos, empresas e inversores vinculados al desarrollo de la minería.

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