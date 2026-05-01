Marcelo Orrego destacó a los trabajadores sanjuaninos: "El progreso empieza a hacerse realidad"

En su mensaje por el Día del Trabajador, el gobernador Marcelo Orrego puso en valor el esfuerzo cotidiano en distintos sectores.

En el marco del Día del Trabajador, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, difundió un mensaje en el que puso en valor el compromiso y la dedicación de los sanjuaninos que día a día sostienen la actividad en la provincia.

“Cada vez que recorro San Juan veo algo que me da orgullo y me inspira a seguir: familias que se levantan temprano todos los días, que se esfuerzan, que trabajan con compromiso y con orgullo”, expresó el mandatario, resaltando el rol central de los trabajadores en distintos ámbitos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marcelo Orrego (@drmarorrego) Orrego hizo referencia a la diversidad de sectores que impulsan el desarrollo provincial, desde la educación y la salud hasta la producción y el comercio. “En una escuela, en un hospital, en una obra, en el campo, en un comercio. En cada rincón de la provincia hay sanjuaninos que todos los días empujan a San Juan para adelante”, señaló.

En su mensaje, el gobernador también vinculó el trabajo con el crecimiento y las oportunidades. “Soy un convencido de que cuando una provincia genera oportunidades para aprender, para trabajar y para producir, el progreso deja de ser una promesa y empieza a hacerse realidad”, afirmó.