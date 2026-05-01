    • 1 de mayo de 2026 - 12:10

    Marcelo Orrego destacó a los trabajadores sanjuaninos: "El progreso empieza a hacerse realidad"

    En su mensaje por el Día del Trabajador, el gobernador Marcelo Orrego puso en valor el esfuerzo cotidiano en distintos sectores.

    Marcelo Orrego.

    Marcelo Orrego.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco del Día del Trabajador, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, difundió un mensaje en el que puso en valor el compromiso y la dedicación de los sanjuaninos que día a día sostienen la actividad en la provincia.

    Leé además

    El gobernador Marcelo orrego encabezó el acto de apertura de la Feria de Artesanías, que reúne a cientos de visitantes y expositores en San Juan.  

    Feria de Artesanías: Orrego destacó impacto laboral y turismo casi pleno
    marcelo orrego participo de la entrega de viviendas en chimbas: 46 familias ya tienen su casa propia

    Marcelo Orrego participó de la entrega de viviendas en Chimbas: 46 familias ya tienen su casa propia

    “Cada vez que recorro San Juan veo algo que me da orgullo y me inspira a seguir: familias que se levantan temprano todos los días, que se esfuerzan, que trabajan con compromiso y con orgullo”, expresó el mandatario, resaltando el rol central de los trabajadores en distintos ámbitos.

    Embed

    Orrego hizo referencia a la diversidad de sectores que impulsan el desarrollo provincial, desde la educación y la salud hasta la producción y el comercio. “En una escuela, en un hospital, en una obra, en el campo, en un comercio. En cada rincón de la provincia hay sanjuaninos que todos los días empujan a San Juan para adelante”, señaló.

    En su mensaje, el gobernador también vinculó el trabajo con el crecimiento y las oportunidades. “Soy un convencido de que cuando una provincia genera oportunidades para aprender, para trabajar y para producir, el progreso deja de ser una promesa y empieza a hacerse realidad”, afirmó.

    Finalmente, Orrego envió un saludo especial a los trabajadores en su día y destacó su papel en el futuro de la provincia: “El San Juan que viene se construye de la mano de ustedes”.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El encuentro de política internacional en San Juan reunió a embajadores europeos para fortalecer vínculos y cooperación.

    Orrego recibió a embajadores europeos y fortaleció vínculos con San Juan

    La Secretaría de Seguridad y la Municipalidad de Sarmiento trabajaron en forma conjunta para la refuncionalización de la Unidad Rural Nº4, en San Carlos.

    Seguridad en Sarmiento: refuncionalizan la Unidad Rural N°4 en San Carlos para luchar contra el narcotráfico

    Marcelo Orrego decidió tomar una postura firme.

    Orrego se metió de lleno en el conflicto con La Rioja por Vicuña: "Vamos a defender a San Juan y a los sanjuaninos, contra cualquier tipo de ataque"

    El gobernador compartió un momento con los niños.

    Orrego participó de la inauguración de la sala de espera Oncológica del Hospital Rawson