    • 23 de abril de 2026 - 21:33

    Orrego recibió a embajadores europeos y fortaleció vínculos con San Juan

    El gobernador Orrego encabezó un encuentro con embajadores europeos para potenciar inversiones, minería y cooperación en San Juan.

    El encuentro de política internacional en San Juan reunió a embajadores europeos para fortalecer vínculos y cooperación.

    El encuentro de política internacional en San Juan reunió a embajadores europeos para fortalecer vínculos y cooperación.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En un gesto clave para la política exterior provincial, el gobernador Marcelo Orrego recibió en Casa de Gobierno a una delegación de embajadores europeos. El encuentro apuntó a fortalecer la política internacional de San Juan, generar nuevas oportunidades de inversión y consolidar vínculos estratégicos con países de la Unión Europea.

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    La reunión se desarrolló en la Sala Gobernador Eloy Camus y contó con la participación de representantes diplomáticos de 14 países europeos acreditados en Argentina. Entre ellos, el embajador de la Unión Europea, Erik Høeg, junto a delegaciones de Austria, Bélgica, Eslovenia, Finlandia, Irlanda, Países Bajos, Portugal, Suecia, Hungría, Alemania y Polonia.

    San Juan impulsa su política internacional con Europa

    Durante el encuentro, el mandatario calificó la reunión como “significativa e importante” dentro de la agenda de política internacional, destacando el intercambio de ideas y el fortalecimiento de relaciones bilaterales. Además, remarcó el potencial productivo de la provincia en sectores estratégicos.

    Orrego detalló que dialogaron sobre vitivinicultura, minería, energías renovables y otras áreas clave para el desarrollo económico. En ese sentido, subrayó que San Juan busca posicionarse como un actor relevante para inversiones extranjeras.

    Por su parte, el embajador Erik Høeg agradeció la recepción y destacó el avance de la provincia en materia minera. Señaló que existen empresas europeas interesadas en invertir en San Juan, especialmente en el sector del cobre, donde el interés es particularmente fuerte.

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    Embajador Erik Høeg

    El diplomático también resaltó que ya existen vínculos comerciales activos, con exportaciones e inversiones en marcha, y expresó la disposición de la Unión Europea para continuar fortaleciendo la cooperación con la provincia.

    El encuentro contó además con la presencia de funcionarios del Ejecutivo provincial, entre ellos la ministra de Gobierno Laura Palma, el ministro de Producción Gustavo Fernández, el ministro de Minería Juan Pablo Perea y la secretaria de Relaciones Institucionales Claudia Sarmiento.

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