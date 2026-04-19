Las alborotadas internas que se avecinan en el PJ, el bloquismo y el oficialismo por las candidaturas 2027

Describir con detalle las internas partidarias en cada departamento parece una quimera. Una aspiración innecesaria por la propia imposibilidad. Pero los enfrentamientos entre dirigentes de las principales fuerzas que operan en San Juan nunca cesaron. Desde el 2023 a la fecha hubo constantes movimientos de posicionamiento. Varios infructuosos por la premura. Otros que nunca trascendieron. Los nombres concretos están sobre la mesa. El ejemplo inmediato es el peronismo de Albardón.

El cinco veces intendente Juan Carlos Abarca encontró un rival, por ahora sólo en términos de expresión personal, dentro del Partido Justicialista. El contrincante es Federico Sisterna, un exsubdirector de Juventud de Franco Aranda en Capital que luego pasó a la órbita del exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo, y que ahora desembarcó en Albardón para disputar el timón municipal a un verdadero cacique del peronismo. Sisterna es parte de la famosa familia de corredores sanjuaninos y mostró los primeros pasos en redes sociales y algunos medios de comunicación de corto alcance.

En Albardón asoma una pulseada interna. No tiene las características del choque de titanes que gusta a la tribuna justicialista, sino más bien la intención de la vieja épica del candidato joven sin tanta experiencia que pelea con una estructura aceitada que tiene el respaldo -a veces tácito, a veces explícito- de uno de los accionistas mayoritarios del PJ, el senador Sergio Uñac.

Abarca, claro está, es el dueño de la reelección. Si elige desistir, pondrá un hombre o mujer del riñón para la sucesión. Algunas voces indicaron que podría dejar la competencia y respaldar a su hijo, Gabriel. Y siempre puede optar por la diputada provincial Cristina López, esposa, socia política, exintendenta y exsenadora. ¿El exintendnete Jorge Palmero? De momento, no.

Sin embargo, por ahora, la cuestión electoral en Albardón es dudosa. ¿Por qué? Los resultados del 2023. Si bien pasaron dos años, el peronismo todavía tiene la lupa puesta en la performance electoral del intendente. Las acciones de Abarca estuvieron a la baja en el proceso electoral del 14 de mayo. Obtuvo apenas 3.340 votos, pero tuvo la ayuda del Sistema de Participación Ampliada y Democrática (Sipad) que instaló el uñaquismo.

De hecho, el sublema Vamos San Juan, donde estaba Abarca, perdió contra el sublema Cambia San Juan, que sacó 6.356 votos, contra 4.563. El sublema del tres veces gobernador Gioja, San Juan Vuelve, desbalanceó en favor del peronismo. Cosechó 3.668 votos que, sumados a los del uñaquismo, totalizaron los 8.231 que catapultaron al cacique nuevamente al sillón municipal.

Otro caso, si hay que continuar dentro de la galaxia justicialista, es Caucete. Está dicho: Romina Rosas cumplió los dos mandatos consecutivos que tiene permitidos. Es la única del grupo de jefes comunales del PJ que no repite, ergo la renovación forzosa está en ciernes. El primero en apuntarse a postulación peronista por la Intendencia es el diputado provincial Emilio Escudero, que tiene una particular afinidad con los sectores de Gioja y Uñac. Ambos ponderan el perfil del legislador. Pero, puertas adentro, todavía tienen dudas sobre la potencialidad electoral de un dirigente no tan conocido en un departamento complicado.

Caucete está atravesado por tensiones internas del justicialismo y por la pulseada con el Gobierno provincial. Rosas fue la primera, quizá única, intendenta que tuvo consideraciones poco amables con la gestión oficialista. La actitud tuvo dos repercusiones: primero le valió una conflicitividad enorme en el seno del Concejo Deliberante con el peronismo disidente de Sonia Recabarren y con el orreguismo del edil Emanuel Pérez; después tuvo el reconocimiento del partido y quedó como candidata a diputada nacional en segundo término. La lista del peronismo arañó un triunfo por 64 votos respecto del oficialismo provincial.

Si hay que posicionarse en la vereda de enfrente, el orreguismo tiene un par de casos interesantes de internas vigentes que, naturalmente, de acuerdo a la lógica de un partido en el Gobierno, ordenará Marcelo Orrego. En Rawson ya trascendió el nombre del secretario General de la Gobernación, Emilio Achem. Quizá la titular de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, excandidata a la intendencia en el 2023, deba esperar su turno o sea incluida en la lista del funcionario. ¿Y el PRO? La directora del Registro Civil, Verónica Benedetto, no podría ser incluida en el partido amarillo porque dijo públicamente que prefiere a Producción y Trabajo, pero no tiene intenciones de negarse a competir.

En Chimbas, en tanto, el orreguismo tiene, por ahora, incluido al Partido Bloquista. El vocal del IPEEM, Andrés Chanampa, fue el "uñaquista" más votado en el 2023, con 3.128 votos, cuando el cantonismo sostenía una sociedad con el senador Uñac. El resto de los candidatos no aportó nada. Incluso hubo algunos que no alcanzaron ni los 200 votos. En ese momento, ganó de manera contundente la sucesora de Gramajo, Daniela Rodríguez. Del lado de Cambia San Juan, hubo varios dirigentes que se postularon. Sobrevivieron tres: Carlos Mañé, Mauricio Camacho y Ricardo Buteler. Las fuentes indicaron que el último corre con ventaja. Pero entra en la discusión Chanampa, que puede apotar si está dentro del disposivo oficialista.

Santa Lucía no es un escenario de internas para el orreguismo. Si bien el intendente Juan José Orrego no puede repetir, tiene la batuta para elegir al sucesor. Hay tres que suenan para reemplazar a Kanki: el ministro Carlos Platero, el presidente del Concejo, Juan Manuel Roca, y la secretaria de Cultura, Analía Vilches.

En el pelotón bloquista hay una disputa cada día más interesante en Iglesia. El intendente Jorge Espejo cumplió con sus mandatos y ahora abrió el juego. Hay infinidad de nombres en danza. Todos funcionarios o exfuncionarios del Gabinete municipal. Puede ser otro Espejo, un familiar. Pero la idea del bloquismo era posicionar al diputado provincial Gustavo Deguer, recientemente designado presidente de la comisión de Minería de la Legislatura. Es un bloquista pura cepa, no como Espejo que tiene un pedigree dudoso porque llegó a la Intendencia con un partido municipal, Somos Integración. Y ahora se sumó un exjefe comunal, Mauro Marinero, un caudillo cantonista que quiere jugar al retorno, pero todavía no tiene el OK de la conducción del Comité central de Luis Rueda.

Para no omitir a La Libertad Avanza, que tiene un escenario de similares características al oficialismo provincial por el verticalismo férreo, es posible mencionar los potenciales candidatos en la Capital. Hay tres que suenan: el empresario Martín Turcumán, el exsubdirector de la Juventud de Emilio Baistrocchi, Facundo Valentin, y el outsider Héctor Estornell Madcur, hijo del fallecido empresario Héctor Estornell. Puede haber runrún y competencia tácita, pero el candidato saldrá exclusivamente de la decisión del representante de Javier Milei en San Juan, el diputado nacional José Peluc.