    • 13 de junio de 2026 - 13:54

    Con una nueva sede en Rivadavia, La Libertad Avanza fortalece su presencia en toda la provincia

    La Libertad Avanza inauguró este viernes una nueva sede política en Avenida Libertador 4320 Oeste, en el departamento Rivadavia.

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    La Libertad Avanza inauguró este viernes una nueva sede política en Avenida Libertador 4320 Oeste, en el departamento Rivadavia, en un acto que reunió a dirigentes, referentes y militantes del espacio.

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    La actividad fue encabezada por el diputado nacional y referente de La Libertad Avanza en San Juan, José Peluc, acompañado por el diputado nacional Abel Chiconi, el senador nacional Bruno Olivera, el diputado provincial Dr. Fernando Patinella, el Dr. Martín Turcumán, referentes departamentales, dirigentes y simpatizantes.

    Durante su discurso, Peluc destacó el crecimiento que ha experimentado el espacio político en Rivadavia y aseguró que hoy cuenta con dirigentes y profesionales capacitados para disputar el gobierno municipal.

    "Es notable el crecimiento que tuvo Rivadavia en estos últimos tiempos. Empezamos siendo muy pocos y hoy estamos a la altura de competir por la Intendencia con dirigentes y profesionales capaces y preparados", afirmó. "Es notable el crecimiento que tuvo Rivadavia en estos últimos tiempos. Empezamos siendo muy pocos y hoy estamos a la altura de competir por la Intendencia con dirigentes y profesionales capaces y preparados", afirmó.

    El legislador también sostuvo que el mensaje político debe centrarse en las demandas económicas de la sociedad y en la transparencia de la gestión pública.

    "Nuestro mensaje debe estar enfocado en la economía, en hacerle más fácil la vida a la gente. No puede ser que el gasto en los presupuestos alcance niveles tan altos; los ciudadanos deben saber en qué se gasta cada peso que pagan en impuestos, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal", expresó.

    Peluc remarcó que el crecimiento del espacio se refleja en la apertura de nuevas sedes y aseguró que La Libertad Avanza busca construir un proyecto amplio e inclusivo.

    "Nuestro espacio no persigue a nadie por pensar distinto. Al contrario, debemos recibir a todos. Nosotros estamos del lado de la gente", señaló.

    Asimismo, pidió a la militancia defender a los dirigentes del espacio frente a las críticas y respaldar la gestión del presidente Javier Milei.

    "De todos lados intentan manchar la imagen de nuestros dirigentes. Debemos militar defendiendo a nuestro equipo. El esfuerzo que está haciendo el Presidente durante estos años debemos defenderlo. Se acabó el tiempo de la especulación; ahora es momento de escuchar y estar con la gente", sostuvo.

    Finalmente, convocó a los militantes a continuar fortaleciendo el proyecto libertario en el departamento.

    "Debemos seguir militando de esta forma, poniendo todo nuestro esfuerzo apoyando al Presidente. Javier Milei pone el 90 por ciento de esta tarea; el 10 por ciento restante debemos ponerlo nosotros desde nuestro lugar. Sueñen y trabajen para que sean ustedes los artífices de un Rivadavia libertario", concluyó.

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