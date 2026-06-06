Rawson se suma al proyecto libertario con la apertura del primer local de La Libertad Avanza

La Libertad Avanza inauguró este viernes, oficialmente una nueva sede partidaria en el departamento Rawson, ubicada en la estratégica esquina de República del Líbano y Avenida España, un espacio destinado a fortalecer el trabajo político, la participación ciudadana y la construcción territorial del espacio en el departamento.

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El acto fue encabezado por el diputado nacional y líder de La Libertad Avanza en San Juan, José Peluc, acompañado por el diputado nacional Abel Chiconi, el senador nacional Bruno Olivera, dirigentes, militantes y simpatizantes que se acercaron para participar de la apertura.

Durante su discurso, Peluc destacó la importancia de fortalecer el espacio con amplitud y vocación de diálogo. "Debemos dejar de lado las diferencias, hablar con la gente. Siempre que abrimos un local debemos construir un espacio lo más amplio posible, escuchando y recibiendo a todos los que quieran sumarse", expresó.

Asimismo, sostuvo que el compromiso de los dirigentes y militantes debe estar orientado a acompañar el proyecto nacional encabezado por el presidente Javier Milei.

"Debemos sacar a la Argentina adelante y ayudar desde este lugar al proyecto nacional. Los sanjuaninos debemos agradecer con hechos, fortalecernos y no tener miedo al que piensa distinto", afirmó.

En otro tramo de su mensaje, remarcó que el objetivo principal debe ser respaldar las transformaciones impulsadas desde el Gobierno nacional. "El Presidente está haciendo un gran esfuerzo y nosotros debemos apoyar y replicar ese proyecto nacional. El objetivo central es que a Javier le vaya bien. Cada uno desde su lugar, ya sea un funcionario, un dirigente o un simpatizante", señaló.

Peluc también hizo referencia a la denominada batalla cultural y convocó a los presentes a involucrarse activamente en la difusión de las ideas de la libertad.

"La batalla cultural se da de abajo hacia arriba. Debemos hacer nuestro esfuerzo para que esa batalla se dé aquí en Rawson. Debemos cambiar las ideas en Rawson para que San Juan pueda convertirse en liberal, y eso depende de cada uno de ustedes que están aquí presentes", manifestó.

La inauguración de esta nueva sede representa un paso más en el proceso de expansión y consolidación de La Libertad Avanza en San Juan, fortaleciendo la presencia del espacio en los distintos departamentos y generando ámbitos de encuentro para quienes comparten las ideas de la libertad.