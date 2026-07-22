Tragedia en Rawson: sospechan que el conductor detenido había salido a bailar y que manejaba alcoholizado

La investigación por la tragedia vial ocurrida en Rawson , en la que murió Cintia Johana Ortega, de 38 años , tras ser atropellada y abandonada en la calle, sumó nuevos detalles. El fiscal Iván Grassi informó que el hombre detenido como presunto conductor del vehículo había pasado la noche en un local bailable y existen testimonios que indican que habría consumido bebidas alcohólicas antes del hecho .

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Sin embargo, el funcionario aclaró que todavía no existe una prueba científica que confirme esa hipótesis . Explicó que, debido a que el sospechoso, Jorge Gauna , fue detenido casi 48 horas después del siniestro, un eventual estudio toxicológico difícilmente pueda determinar si conducía bajo los efectos del alcohol al momento del impacto .

El acusado permanece detenido y será llevado a una audiencia de formalización en las próximas horas. Allí la Fiscalía le comunicará oficialmente la imputación por homicidio culposo agravado por darse a la fuga, un delito que castiga las muertes causadas por imprudencia cuando el conductor abandona el lugar sin asistir a la víctima.

Grassi también confirmó que Gauna no estaba trabajando como Uber cuando ocurrió el hecho. Según la investigación, el automóvil que conducía era alquilado a una vecina para realizar viajes mediante esa aplicación, pero esa madrugada habría salido a bailar y el choque ocurrió cuando regresaba del local .

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron el Chevrolet Corsa Classic blanco que habría participado del siniestro. El fiscal reveló que el espejo retrovisor encontrado en la escena coincidía con ese modelo y que el vehículo tenía un espejo más nuevo, una situación que será peritada porque podría indicar un intento de reemplazar la pieza dañada para ocultar el choque.

La detención fue posible gracias al análisis de cámaras de seguridad, el trabajo de la Policía y los datos aportados por vecinos, que permitieron identificar al sospechoso y ubicar los domicilios vinculados a la investigación.

Además, Grassi confirmó que Gauna tiene una condena de este año por un delito sexual. Explicó que, si esa pena fue de cumplimiento condicional y el imputado resulta condenado por este nuevo hecho, podría perder ese beneficio y cumplir tanto la nueva condena como la que había quedado en suspenso, ya que la ley establece que quien recibe una condena condicional no debe cometer otro delito durante un plazo de cuatro años.

El detenido, por el momento, no declaró sobre lo sucedido ni reconoció el hecho. Según el fiscal, cualquier decisión de prestar declaración deberá tomarla junto a su defensa durante el proceso judicial.