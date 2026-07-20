Tragedia en Neuquén: un joven murió al explotar pirotecnia profesional tras la final del Mundial

Un joven de 24 años murió y otras tres personas resultaron heridas tras la explosión de pirotecnia profesional durante los festejos posteriores a la final del Mundial 2026, en el barrio Z1 de Neuquén. Entre los lesionados hay un adolescente de 13 años, quien se encuentra fuera de peligro.

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El hecho ocurrió durante la noche del domingo, en un sector de bardas ubicado cerca de las bombas del EPAS. Cuando la Policía llegó al lugar, encontró a la víctima sin vida y a los demás integrantes de la familia heridos, por lo que fueron trasladados inicialmente al hospital Heller.

Según la investigación preliminar, el grupo intentaba activar un artefacto conocido como “cebolla” o “torta grande” , un tipo de pirotecnia de extrema potencia utilizada habitualmente en espectáculos públicos.

El comisario inspector Juan Carlos Barroso explicó que no se trataba de un producto de venta libre , sino de material restringido que debe ser manipulado por personal capacitado y bajo estrictas medidas de seguridad.

Para lanzarlo, habrían colocado el explosivo dentro de un mortero de fabricación casera . Al momento de encender la mecha se produjo una fuerte deflagración que impactó directamente contra el joven, quien murió en el acto como consecuencia de las graves lesiones.

Las otras tres personas presentes sufrieron heridas de menor consideración. Entre ellas se encontraba un adolescente de 13 años, quien fue hospitalizado y permanecía fuera de peligro.

La explosión de pirotecnia profesional ocurrió durante los festejos por la final del Mundial en el barrio Z1 de Neuquén.

La pirotecnia está prohibida en Neuquén

La Policía recordó que la venta y utilización de pirotecnia están prohibidas en Neuquén. Sin embargo, los primeros datos indican que el material encontrado habría sido adquirido en la provincia de Santa Fe.

La Justicia investiga ahora cómo llegó el explosivo hasta la familia y si existió alguna falla técnica, además de la manipulación por parte de personas que no estaban habilitadas por la Agencia Nacional de Materiales Controlados.

Fuente: LMNeuquén.