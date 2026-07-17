Conmoción por el hallazgo de un soldado muerto

Un soldado fue hallado muerto este jueves a orillas del río Curruhué, en jurisdicción de Junín de los Andes, donde se vive total conmoción . Total hermetismo desde la Policía de Neuquén que investiga la causa de su deceso.

Según información a la que pudo acceder LM Neuquén , se trata de un soldado voluntario de unos 18 años, perteneciente a la Comunidad Linares, que estaba desaparecido desde este último miercoles. Habrían salido a buscarlo y lo hallaron cerca del puente del río Curruhué, distante a un kilómetro del casco urbano de Junín de los Andes, en dirección a la localidad de San Martín de los Andes.

Personal de la División Criminalística Lago del Sur es quien está a cargo de llevar adelante las pericias del caso para establecer la identidad de la víctima como así también las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

Oficialmente no se informó sobre quién habría dado aviso a la Policía una vez hallado el cuerpo. En tanto que, de acuerdo a la información a la accedió este medio, se indica que la causa estaría vinculada a un presunto suicidio.

Este jueves también se informó sobre la muerte de un hombre de 67 años, cuyo cuerpo permanecía adentro de su camioneta utilitaria estacionada en el casco céntrico de San Martín de los Andes. Había sido hallado muerto a unas 36 horas de su fallecimiento. El hecho generó conmoción en la zona, donde se montó un importante operativo policial.

Según dio a conocer el medio local San Martín a Diario, el hallazgo se produjo a raíz de un fuerte olor proveniente del vehículo, advertido por un vecino, quien dio aviso a la Policía y señaló que la camioneta llevaba allí al menos dos días estacionada.

Luego, el Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó a LM Neuquén que el fallecimiento se produjo al menos 36 horas antes del hallazgo, ocurrido el miércoles por la mañana. De acuerdo al informe preliminar que recibió el fiscal jefe Gastón Ávila, el hombre falleció por causas naturales. Fue identificado como Gustavo Fuentes e informaron que nació en 1959.

El mismo medio local dio a conocer que junto al hombre se encontraba un perro, que permanecía dentro del vehículo y que, tras la intervención policial, quedó a resguardo de la Municipalidad.